Как без каско возместить ущерб за упавшее на машину дерево

Автомобилисты, у которых нет страховки каско, имеют право не только на получение компенсации на ремонт транспортного средства, но также на возмещение морального вреда от происшествия, сообщил член комиссии Общественной палаты (ОП) России по общественной экспертизе законопроектов и других нормативных актов Евгений Машаров.

Эксперт отметил, что коммунальщики обязаны будут компенсировать убытки только если доказать, что в день происшествия порывы ветра не достигали 25 метров в секунду.

«Собственнику авто необходимо будет обращаться в суд с исковым заявлением. Помимо ущерба, причинённого автомобилю упавшим деревом, в суде можно взыскать расходы, связанные с определением размера ущерба, оплатой дендрологической экспертизы, эвакуацией транспортного средства, оплатой почтовых и юридических услуг, госпошлины. Кроме того, если суду будут представлены достаточные доказательства, то в иск можно также включить моральный вред — для этого необходимо предоставить талоны-осмотры от врачей, к которым автовладелец обратился за помощью из-за испытанного стресса и тревоги», — подчеркнул Машаров.

Для получения компенсации необходимо зафиксировать факт происшествия. Сначала — зафиксировать все обстоятельства на фото (общий вид и детали, состояние ствола дерева и веток, характер повреждений машины), потом при помощи сотрудников полиции. Гаишники проведут расследование, после чего вынесут постановление об отказе в возбуждении дела и дадут потерпевшему справку с результатами осмотра.

Далее нужно установить, кто является собственников участка — управляющая компания, дорожные службы, муниципальные власти, коммерческие организации и так далее. С этими данными нужно провести независимую экспертизу, при этом владельца участка, на котором всё произошло, нужно приглашать в обязательном порядке. Уже после этого нужно направить претензию с требованием компенсации восстановительного ремонта.

«Лучше это сделать заказным письмом с уведомлением о вручении, сохранив почтовую квитанцию. В дальнейшем это послужит подтверждением в суде попытки мирно урегулировать спор. Если претензия будет проигнорирована по прошествии 30 дней с момента отправки, то можно подавать исковое заявление в суд», — объяснил эксперт, который также напомнил, что автомобилисту нужно предоставить максимальное количество документально подтверждённых фактов.

Он также отметил, что сегодня суды чаще встают на стороны автомобилистов. Практика сложилась после того, как Верховный суд сделал вывод, что определение «очень сильный ветер» может относиться только к ситуации, когда его порывы превышают 25 метров в секунду.

«Таким образом, ветер, скорость которого не превышает эту величину, не может быть отнесен к чрезвычайной ситуации», — резюмировал член ОП.

