Дилеры назвали причины взлета параллельного импорта автомобилей в РФ

Параллельный импорт бьет рекорды: 160% рост и новая география поставок.

За первый квартал 2026 года в Россию ввезли 33 254 новых автомобиля, из которых 16,3 тысячи — по альтернативным схемам. Это на 160% больше, чем год назад.

В сегменте новых машин доля параллельного импорта впервые превысила половину, достигнув 53%. При этом в марте альтернативные поставки почти догнали официальные: 49% против 51%.

Китай стал главным хабом для ввоза: 67,5% всех новых машин поступает напрямую оттуда, еще 20,5% — через Киргизию. Интересно, что через «серые» схемы в Россию сейчас завозят не только японские и европейские бренды, но и китайские автомобили — более 80% всего параллельного импорта связано с Поднебесной.

Японцы и немцы вернулись с огромным отрывом. Продажи Mazda взлетели в 14 раз (6 802 машины за три месяца), Toyota — на 111% (6 914 штук). BMW, Audi и Mercedes-Benz суммарно заняли более 27% рынка альтернативного импорта. Главный парадокс: почти все эти автомобили собираются... в Китае.

