Раскрыты тонкости выбора автобоксов на крышу машин

Раскрыты тонкости выбора автобокса на крышу машин. В преддверии наступления сезона отпусков многие водители начинают задумываться о расширении объёма полезного пространства в своих автомобилях, тем более что в России уже несколько лет растёт популярность путешествий на личном транспорте. Самым простым способом увеличить вместимость является установка специального кофра на крышу, однако к их выбору нужно подходить тщательно. На что нужно обращать внимание, объяснили эксперты портала 110km.ru.

© Quto.ru

Сам выбор бокса должен начинаться с подбора правильной системы крепления, которая подходит под конкретный автомобиль. На ряде моделей уже есть точки крепления, скрытые под заглушками или молдингами, но в ряде случаев они же ограничивают размер кофра. В продаже имеется масса вариантов, но эксперты напоминают: неправильный подбор креплений может обернуться нестабильностью груза или повреждениями кузова.

Если на машине уже есть рейлинги, то задача заметно упрощается, так как водителю нужно подобрать под них подходящие поперечные рейки. При этом на рынке можно найти как универсальные решения, так и подходящие под определённую модель — последние смотрятся стильно, но стоят заметно дороже. При этом комплекты из среднего ценового сегмента ничем не уступают более дорогим по качеству и сроку эксплуатации.

После установки подходящей системы креплений нужно приступать непосредственно к выбору бокса. Наибольшим спросом пользуются ящики размера М, вмещающие примерно 350—500 литров груза. Они универсальны и подходят как для перевозки чемоданов, так и для спортивного инвентаря. В среднем, отечественные варианты приличного качества стоят около 20 000 рублей, на маркетплейсах можно найти дешёвые безымянные китайские модели, но сомнительного качества. Дороже всего обойдутся кофры из Европы, но они же считаются самыми долговечными.

Сами боксы могут различаться по возможности открывания с одной или двух сторон, а также способу установки: стандартному или быстросъёмному креплению.

Смонтировать систему можно самостоятельно, особенно если есть рейлинги или штатные места крепления. Но для моделей с гладкой крышей рекомендовано не рисковать и обратиться в автосервис.

Также не стоит забывать, что во время поездки в салоне появится дополнительный шум, несмотря на то, что современные системы разрабатываются с учётом аэродинамики. На появление посторонних звуков влияют наличие панорамной крыши, качество дороги, скорость.

К слову, производители рекомендуют не разгоняться с кофром более 120 км/ч, а с велокреплениями — быстрее 90 км/ч. Также наличие багажника на крыше смещает центр тяжести, что может влиять на устойчивость автомобиля, особенно в поворотах.