Эксперты рассказали, какие особенности авто привлекают внимание инспекторов ДПС.

Игра в «кошки-мышки» на дороге, оказывается, не случайна – это чётко выверенный алгоритм. Пока вы смотрите в зеркало, инспектор за секунду считывает поток и находит цель по десятку сигналов. На обочине происходит не изъятие прав, а высокоскоростной психоанализ: лишняя тонировка или резкое перестроение – уже минус.

Патрульный видит автомобиль как открытую книгу. Самый очевидный повод для остановки – нечитаемый госномер. По правилам, если цифры не видны с 20 метров, диалог обеспечен. Впрочем, дело не только в грязи. Разбитая оптика или трещина на стекле – идеальный маркер для досмотра. Такие дефекты часто намекают на свежую аварию, которую владелец мог скрыть.

Старые и ржавые автомобили – зона повышенного внимания. Логика проста: если на ремонт крыла нет денег, то и полиса ОСАГО, скорее всего, тоже. Инспекторам известно, что страховка для старой «девятки» порой стоит половину её рыночной цены, так что водители часто «забывают» о формальностях.

Особое внимание и к тюнингу: прямоток, нестандартная оптика или заниженная подвеска – это не просто штраф, а путь к прекращению регистрации. Любое отклонение от заводских параметров нужно легализовать. Интересно, что Mercedes и BMW сейчас тормозят с особым азартом – водители премиум-сегмента часто страдают «синдромом бога», игнорируют правила или позволяют себе безалкогольное пиво, способное дать ложноположительный фон на проверке.

Даже на парковке расслабляться не стоит. Многие водители уверены, что без знаков разметка – декорация, но это ловушка. В рейдах у ТЦ моментально вычисляют тех, кто игнорирует правила стоянки. Юридические тонкости вроде игнорирования мест для инвалидов – отличный повод для эвакуации. По регламенту МВД, проверка документов законна и без нарушений, а ответственность за техсостояние машины несёт водитель.

Выборка у инспекторов идёт по принципу контраста: слишком грязные, слишком яркие или с неуверенной траекторией. Поведение за рулём выдаёт быстрее выхлопа. Чрезмерно медленная или нарочито аккуратная езда подозрительна не меньше агрессивных «шашек». Если водитель нервно перестраивается при виде патруля или вцепляется в руль – это сигнал.