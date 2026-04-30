Названы автомобили, которые меньше всего теряют в цене за 5 лет

iSeeCars: в среднем автомобиль теряет 45,6% своей стоимости за пять лет.

Меньше всего денег при перепродаже спустя пять лет теряют спортивные модели. Хотя, казалось бы, такие машины быстро устаревают морально. В лидерах по сохранности цены – Porsche 911, чья стоимость проседает всего на 19,5% от изначальной. Немного хуже, но всё ещё отлично держится Porsche 718 Cayman – у него этот показатель составляет 21,8%.

Далее в топ-5 вошли Toyota Tacoma (26%), Chevrolet Corvette (27, 2%) и Honda Civic (28%). Причём среди тех, у кого обесценивание минимальное, значатся Chevrolet Camaro, Toyota Tundra, Ford Mustang, Porsche 718 Boxster и Toyota Corolla. Зато полная противоположность – электромобили. Они бьют антирекорды.

Самая вопиющая ситуация сложилась с Jaguar I-Pace: эта модель растеряла за пять лет 72,2% цены. Почти так же быстро стареют BMW 7-Series (потеря 67,1%) и Tesla Model S (65,2%). А ещё в списке самых провальных вложений – Range Rover, Cadillac Escalade ESV, Tesla Model X, Maserati Levante, Nissan Leaf, BMW 5-Series, Maserati Ghibli и Infiniti QX80. У всех этих машин падение стоимости колеблется в диапазоне 63-65%.

В итоге эксперты резюмируют: электрокары – наихудший вариант для тех, кто рассчитывает перепродать авто. В среднем через пять лет они дешевеют почти на 59%. Зато выгоднее прочих смотрятся пикапы и гибриды. В Штатах обе эти категории теряют около 40%. Правда, на статистику гибридных машин сильно влияет тот факт, что львиную долю таких автомобилей в Северной Америке выпускает Toyota.