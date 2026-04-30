Оправданы ли риски покупки первого российского электромобиля за 3 млн рублей?

Эксперт Николаев: массовым продуктом Атом станет лишь при сохранении госсубсидии.

Российский автопром выходит на электрический рубеж – электромобиль Атом, вокруг которого не утихали споры, наконец получил официальный ценник и дату выхода.

Речь не о бюджетной альтернативе: за компактный городской хэтчбек придётся выложить почти 4 миллиона рублей.

В рознице Атом оценён в 3 980 000 рублей. Цифра для машины такого класса, мягко говоря, смелая. Однако государство вмешивается в игру: с помощью льготного автокредитования цену срезают на 925 тысяч. Выходит 3 055 000 рублей – уже гораздо интереснее, особенно на фоне проблемных китайских кроссоверов, которые начинают сыпаться через месяц.

Производитель напирает на то, что электрокар не требует бесконечных вложений в масло и фильтры. Пока владельцы бензиновых машин ломают голову над весенней диагностикой, будущие хозяева Атома уже прикидывают, сколько сэкономят на топливе. Правда, есть нюанс: серийные образцы появятся у покупателей только к 31 мая 2026 года.

Финансовую «ковровую дорожку» уже расстелил Альфа-Банк. Условия простые и пугающие одновременно: первый взнос – не меньше 20% от цены, а остаток растягивают на 96 месяцев. Восемь лет кредита при ежемесячном платеже в 45 242 рубля – это, по сути, долгосрочная аренда свободы от бензина.

В текущей ситуации, когда машины стремительно дешевеют, такой горизонт выглядит чистым безумием. Но аналитики видят в этом свою логику.

«Восемь лет на электромобиль – большой риск. Никто не знает, как поведёт себя батарея за это время и во что превратится остаточная стоимость. Это игра с непредсказуемым финалом», – заметил специалист по потребкредитованию Дмитрий Нестеров.

Рынок – сплошное лоскутное одеяло: одни пытаются обойти утильсбор, другие мучаются с дефицитом сервиса. Атом должен стать глотком стабильности. Производитель обещает полный порядок с софтом и запчастями – в отличие от марок, которые ушли из России или попали под санкции.

С технической точки зрения проект выглядит здоровым, отмечает Лазарев. Проблема в другом: к моменту старта продаж у нас должна быть нормальная сеть быстрых зарядок, иначе всё это превратится в музейный экспонат на парковке, подытожил он.