Эксперт объяснил, почему распродаж авто не предвидится

В последнее время на рынке РФ наблюдается интересная ситуация: дилерские склады перестали быть пустыми, но слухи о том, что это повод для больших дисконтов, не имеют под собой оснований. Об этом в беседе с "Автовзглядом" рассказал автомобильный эксперт Игорь Моржаретто.

По его словам, на складах сейчас находится около 400 000 машин, что составляет примерно двухмесячный запас при текущем уровне продаж - около 120 000 легковушек в месяц.

Однако, несмотря на наличие запасов, цены на автомобили начнут расти уже в ближайшие недели. Это связано с увеличением себестоимости импорта, ростом ставок утильсбора и размера НДС.

"Рост цен неизбежен, но радикального скачка прайсов не произойдет", - прогнозирует Моржаретто. По его мнению, цены будут подниматься постепенно, примерно на 2% в месяц, чтобы не отпугнуть потенциальных клиентов.

Скидки на автомобили также останутся, но их размер значительно уменьшится по сравнению с прошлым годом, говорит эксперт. Дисконтные программы будут сохранены как в бюджетном, так и в премиальном сегментах, но в первом случае дисконт будет скромнее, а во втором - больше.

Отвечая на вопрос, стоит ли покупать машину сейчас или подождать, Моржаретто советует ориентироваться на собственные потребности и возможности.

"Если вам действительно нужна машина - берите, не откладывая, - говорит он. - Сегодня выбор не самый большой, но ждать бессмысленно. Только дороже будет".

Ранее "РГ" рассказывала о том, как изменились цены на автомобили за минувшие 12 лет.