Как выбрать надежный автомобиль с пробегом в 2026 году

По данным Авито Авто, в I квартале 2026 года спрос на автомобили с пробегом вырос на 10,3%, а на новые авто — на 44,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За это время на рынке появилось как минимум пять новых китайских брендов с разными моделями и комплектациями, увеличилось и их предложение на вторичном рынке. В таких условиях покупателям становится сложнее выбрать подходящую машину. Эксперты сервиса «Селект» Мария Иванова и Юрий Лонин рассказали, как выбрать надежный автомобиль.

Выбор начинается не с бренда, а со сценария использования

Как в случае покупки нового автомобиля, так и авто с пробегом начать стоит со сценария использования. Любителям автопутешествий с семьей стоит рассмотреть модель с вместительным багажником, просторным салоном и достаточно мощным двигателем, чтобы комфортнее и увереннее чувствовать себя на трассе. Для городской эксплуатации и нечастых выездов в пригород подойдет и компактная малолитражка — маневренная в трафике и на узких улицах, с небольшим расходом топлива. Любителям активного отдыха и приключений лучше рассматривать более проходимые модели — с хорошей геометрической проходимостью и полным приводом. Такой подход позволяет сразу отсечь нерелевантные модели.

Реальный бюджет — это не только про стоимость машины

Далее важно рассчитать полную стоимость владения в первый год. Независимо от того, новый автомобиль или с пробегом, необходимо учитывать не только цену машины, но и сопутствующие расходы: страховки, оформление, сезонные шины, иногда — дооснащение.

«При покупке нового авто отдельная распространенная ошибка — постепенное “расширение” бюджета в процессе выбора: сначала кажется, что достаточно добавить небольшую сумму, чтобы взять комплектацию выше, затем — еще немного ради дополнительных функций. В результате бюджет на покупку автомобиля оказывается заметно больше, чем планировался», — комментирует Юрий Лонин.

При покупке автомобиля с пробегом к цене на машину стоит прибавить 10–15% — на замену масла, фильтров, жидкостей и ТО. Это базовые расходы даже для технически исправного авто. Также в объявлениях на платформе доступен автоматический расчёт стоимости владения, который может помочь оценить необходимый бюджет на содержание автомобиля.

Экономия при покупке автомобиля в другом регионе

При выборе нового автомобиля разница в цене между соседними регионами в пределах 500–800 километров обычно составляет до 150 тысяч рублей, но часть потенциальной экономии может нивелироваться затратами на поездку. Поэтому стоит оценить расходы на дорогу и проживание: если они сильно увеличивают бюджет, поездка может быть невыгодной.

В случае авто с пробегом ситуация другая: ехать в другой регион однозначно стоит, поскольку каждая такая машина уникальна — даже у одной модели состояние и история эксплуатации могут отличаться. Чтобы заранее оценить целесообразность такой поездки, эксперты рекомендуют проверять состояние автомобиля до личного осмотра. Например, в специальных сервисах это можно сделать с помощью эксперта. Он предоставит отчёт об истории авто из «Автотеки», забронировать выбранный автомобиль и организовать профессиональный видеоосмотр еще до визита в автосалон.

Распространенные ошибки при выборе

При выборе нового автомобиля распространено мнение, что более дорогая комплектация всегда лучше. Однако в максимальных версиях есть опции, без которых легко обойтись. На практике необходимы те из них, что влияют на ежедневный комфорт и безопасность: подогревы руля, сидений и лобового стекла, парковочные ассистенты, система кругового обзора. Встроенная навигация и голосовое управление, как правило, остаются невостребованными — многие водители предпочитают пользоваться привычными приложениями в смартфоне.

На вторичном рынке покупатели чаще всего совершают ошибки, связанные с оценкой технического состояния авто. Например, некоторые покупатели уверены, что автомобиль с пробегом более 100 тыс. км покупать не стоит. Однако важнее, как эксплуатировалась машина и в каком состоянии находится сейчас. У авто с пробегом до 100 тыс. километров, как правило, не наблюдается серьезных технических проблем, поэтому сразу после покупки они не требуют крупных вложений. При этом при оценке состояния важно обращать внимание не только на заявленный пробег, но и на косвенные признаки износа — состояние салона, руля, сидений и кузова, которые могут ему не соответствовать.