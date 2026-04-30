Юрист назвал шесть новых изменений в законах для автомобилистов

Юрист Воропаев назвал шесть новых изменений в законах для автомобилистов. С осени российских автомобилистов начнут массово штрафовать за отсутствие ОСАГО, разговоры по телефону и непристёгнутый ремень в автоматическом режиме. Об этих и других изменениях в беседе с журналом Motor рассказал автомобильный юрист Лев Воропаев.

«Если люди не следят за изменениями, которые вносятся в ГОСТ и в ПДД, для них будет неожиданностью, что в 2026 году были введены порядка 60 новых дорожных знаков, либо соответствующих табличек или изменений к ним. Можно также указать, что с 1 января отменено продление действия водительского удостоверения (вводилось во времена ковида — Motor)», — сообщил адвокат.

По его словам, автомобилисты, которые продолжают ездить по просроченному водительскому удостоверению, рискуют получить штраф. Кроме того, уже осенью 2026 года власти планируют запустить систему автоматической фиксации проезда автомобилей без полиса ОСАГО.

Воропаев отметил, что во многих регионах России (за исключением Москвы, где подобная практика действует давно) активно внедряют камеры, фиксирующие разговор по телефону за рулём или непристёгнутый ремень. Пока такая система работает не везде, но её распространят на остальные субъекты федерации РФ. В некоторых регионах уже появились камеры, которые фотографируют мотоциклистов и водителей мопедов, передвигающихся без шлема. До конца 2026 года эта система должна заработать повсеместно, и тогда нарушителей начнут штрафовать.

Что касается средств индивидуальной мобильности (электросамокатов, моноколёс и других устройств), система автоматической фиксации нарушений для них пока активно работает только в столице. Однако в ближайшее время она придет и в другие округа России.