Названы пять автомобильных функций, которые не прижились

Когда автопром опережает время — и иногда промахивается

Автопроизводители регулярно экспериментируют с технологиями: одни решения становятся стандартом (как ремни безопасности от Volvo), другие — исчезают почти бесследно. Причины разные: от неудобства до банальной избыточности.

Вот пять ярких примеров таких «гениальных, но не прижившихся» функций.

1. Поворотная третья фара Tucker 48

В конце 1940-х Престон Такер представил инновационный автомобиль Tucker 48. Его главной фишкой стала третья фара по центру передка — она поворачивалась вместе с рулём, освещая поворот.

Идея выглядела революционно: свет «смотрит» туда же, куда и водитель. Но из-за юридических проблем и давления индустрии проект не дошёл до массового производства, а сам автомобиль стал легендой.

2. Перегруженные спортивные приборные панели

Современные спорткары вроде Subaru BRZ и BMW i4 часто показывают водителю максимум данных: скорость, таймеры кругов, телеметрию и даже перегрузки.

Но на практике часть этих данных почти бесполезна. Например, датчик перегрузок в обычной езде редко показывает что-то значимое — он скорее создаёт ощущение «гоночной атмосферы», чем реально помогает водителю.

3. Управление жестами в BMW

В 2017 году BMW добавила в 7-Series управление жестами: можно было менять громкость или переключать треки движением руки.

На бумаге — футуризм. В реальности — частые ошибки и случайные срабатывания. В итоге функция так и не стала массовой: водители предпочли кнопки и позже голосовое управление.

4. Системы ночного видения

С 2000-х автопроизводители (например, Cadillac и Mercedes-Benz S-Class) внедряли инфракрасное ночное видение.

Картинка помогала видеть пешеходов в темноте, но страдала от низкого разрешения и слабой работы в плохую погоду. Со временем её вытеснили более эффективные системы ADAS, которые лучше распознают препятствия без «картинки с камеры».

5. Ароматизаторы салона в премиум-авто

В 2022 году Mercedes-Benz EQS получил встроенную систему ароматизации салона. Подобные функции встречаются и в некоторых других премиальных моделях.

Идея — создать «атмосферу люкса». Но есть нюансы: запахи могут маскировать опасные проблемы (например, дым или утечку), вызывать аллергию и влиять на работу климатической системы.

Итог

Автомобильная индустрия постоянно ищет баланс между инновациями и удобством. Некоторые технологии становятся будущим, другие — просто любопытными экспериментами, которые не прошли проверку реальной дорогой.