Cummins больше не король: четыре дизельных двигателя, которые мощнее

Знаменитый дизель Cummins объемом 6,7 литра, который с 2007 года устанавливается на пикапы Ram 2500 и 3500, за почти два десятилетия эволюционировал от 350 л.с. и 870 Нм до 430 л.с. и 1450 Нм в версии High Output. Однако есть ряд дизельных моторов, которые превосходят его по характеристикам.

Среди них — Ford 6.7 Power Stroke, дебютировавший в 2011 году, который выдает 500 л.с. и 1200 фунт-фут крутящего момента. Также General Motors с 2017 года выпускает двигатель Duramax L5P объемом 6,6 литра мощностью 470 л.с. и с крутящим моментом 975 фунт-фут.

Немецкая инженерия представлена дизелем Audi 6.0 V12 TDI, который с 2008 по 2012 год ставился на внедорожник Audi Q7 и развивал 500 л.с. и около 737 фунт-фут — это единственный серийный двенадцатицилиндровый дизель для легковых автомобилей. Еще один вариант — Volkswagen 4.0 V8 TDI мощностью 435 л.с. и крутящим моментом 664 фунт-фут, который используется в премиальных моделях Audi SQ7/SQ8 и Bentley Bentayga.

Таким образом, хотя Cummins остается надежным и производительным мотором, его превосходят более современные конкуренты от американских и немецких производителей.