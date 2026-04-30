Ford F-серии 1950-1970-х годов сильно подорожали: почему они так ценятся

Рынок классических автомобилей в США переживает любопытные изменения: несмотря на общее охлаждение после пика 2022 года, легендарные Ford F-серии 1950–1970-х годов показывают устойчивый рост цен. Согласно свежему анализу платформы Fast Lane Only, средняя стоимость этих пикапов с 2021 года увеличилась на 30%, и они остаются в числе самых желанных объектов для коллекционеров. При этом весь сегмент классических машин в апреле 2026 года немного уступает допандемийным показателям. Об этом сообщает издание speedme.ru.

Ежегодно в Штатах находит новых владельцев около 70 тысяч классических автомобилей – эта цифра стабильна уже несколько лет. Примечательно, что почти 70% всех сделок совершается на онлайн-аукционах. В среднем, чтобы привлечь покупателя, такому автомобилю требуется около 188 дней на рынке. Интерес к ретро-пикапам Ford не ослабевает во многом благодаря их исторической ценности и дизайну, который отражает дух золотого века американского автопрома середины прошлого столетия.