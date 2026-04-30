Почему машины превращаются в гаджет на колесах

Сегодня автомобиль больше не покупают "на века" и не передают по наследству. Это не каприз маркетологов, а новый тренд, который уже стал нормой в Европе, Америке и Китае. Об этом рассказал автоюрист и президент "Федерации автовладельцев России" в Свердловской области Кирилл Форманчук в разговоре с "Автовзглядом".

По словам эксперта, в большинстве стран машины часто оформляют в лизинг и эксплуатируют в течение двух-трех лет, после чего банк продает их на вторичный рынок. Это связано с увеличением налогового бремени и расходов на обслуживание автомобиля.

В то же время медианный возраст легкового автомобиля в нашей стране приближается к 16 годам, в то время как в ЕС и США машины с таким пробегом уже давно не используются.

По мнению специалиста, это связано с тем, что люди продолжают эксплуатировать проверенные временем модели, с большим запасом прочности и не торопятся пересаживаться на малознакомые марки с непонятным ресурсом агрегатов.

Впрочем, что касается более молодого поколения, то этот покупатель чаще всего хочет что-то новое и технологичное, пусть даже и не на века. Каршеринг и машины по подписке подтверждают этот тренд.

Производители в свою очередь не отказываются от заявлений о практичности своих изделий, но надежность и долговечность - это прежде всего затраты. Если делать автомобиль слишком ресусрным, он будет стоить дороже, чем у конкурентов, а запроса в обществе на такой продукт сейчас нет.

Практически все мировые компании объединились в стремлении к снижению затрат на производство. Конструктивные особенности современных легковушек, особенно массовых марок, напрямую отражают маркетинговую стратегию.

Производители используют более тонкий металл для кузовных панелей, сокращают толщину лакокрасочного покрытия, применяют более дешевые сплавы в подвеске, уменьшают сечение рычагов, экономят на резине и других расходных материалах.

Рынок постоянно подталкивает автопроизводителей к снижению затрат на производство, а не к увеличению ресурса автомобилей. Это приводит к тому, что современные автомобили становятся менее надежными и долговечными. Однако если человек хочет машину на века, то всегда можно купить Rolls-Royce, подытожил Форманчук.

