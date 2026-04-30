Что делать, если вас обрызгала машина: как наказать водителя

Водителю, облившему пешехода водой из лужи, могут грозить административная ответственность и судебные разбирательства с пострадавшим. Автомобилиста могут обязать компенсировать затраты на химчистку. Об этом «Вечерней Москве» рассказал кандидат юридических наук, вице-президент Невской коллегии адвокатов Андрей Алешкин.

— По правилам дорожного движения водитель должен притормаживать перед препятствиями, в том числе перед лужей. Поэтому, если он этого не сделал и обрызгал человека водой, можно считать, что он сделал это намеренно. Даже если дорога была узкая и ливневки были плохими — это вина в первую очередь водителя. Это можно квалифицировать как мелкое хулиганство, за которое грозит административная ответственность в виде штрафа от 500 до 1000 рублей, — объяснил юрист.

По словам эксперта, чтобы доказать вину водителя, нужно зафиксировать номер его автомобиля. Также пешеходу необходимо либо предоставить видео того, как его обливают из лужи, либо найти свидетелей произошедшего.

— Важно доказать, что вы не просто сфотографировали номер «понравившейся» вам машины, чтобы потом обвинить водителя в порче вашего имущества. Нужно записать контакты свидетелей, чтобы они подтвердили полиции или суду факт правонарушения в отношении вас. Также можно предоставить видео. Если момент обливания из лужи не удалось снять на телефон, можно через полицию запросить записи с камер видеонаблюдения, если они там, конечно, были, — порекомендовал Алешкин.

Пострадавший пешеход может обратиться в суд с гражданским иском и потребовать от водителя компенсацию, сообщил юрист.

— Человек, который пострадал, может обратиться в суд и потребовать компенсацию за доставленные неудобства. Для этого нужно отдать испачканную одежду в химчистку, получить чек об оказании соответствующей услуги и приложить его к иску, — подчеркнул собеседник «Вечерней Москвы».

Если имуществу или здоровью пешехода был нанесен серьезный вред и сумма ущерба превышает пять тысяч рублей, то водителя могут привлечь к уголовной ответственности. Однако такие меры применяются редко, добавил Алешкин.

