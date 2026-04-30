Как обезопасить себя на мотоцикле ночью

В целях безопасности мотоциклисту стоит улучшить заметность себя на дороге в тёмное время суток, рассказал в беседе с RT руководитель экспертной компании LEM Solution Евгений Ладушкин.

«Для улучшения своей заметности на дороге, мотоциклист может использовать световозвращающий жилет, яркие цвета экипировки и модели экипировки, которая уже имеет световозвращающие элементы», — поделился он.

По его словам, осторожным нужно быть с дополнительными подсветками.

«На переднюю часть мотоцикла запрещено устанавливать световозвращающие элементы и лампы с красным свечением. Дополнительные фары — тоже не всегда «друзья». Неправильная настройка или избыточная мощность таких ламп доставит больше проблем в потоке, чем принесёт пользы. К тому же можно ослепить встречных водителей», — предупредил он.

Громкий прямоточный выхлоп — тоже миф из давних времен, продолжил эксперт.

«Большинство современных автомобилей круглый год ездят с включённым климат-контролем, обладают хорошей шумоизоляцией и включённой музыкой. Можно ставить сколь угодно громкий выхлоп, такой водитель не услышит, или услышит мотоцикл лишь в непосредственной близости», — отметил он.

