ИИ выходит на замену: продавцы автомобилей станут лишними?

В мире авторитейла назревает тихая революция. Южнокорейская компания Epikar представила робота с искусственным интеллектом Pikar Genie, который готов заменить продавцов в автосалонах. Устройство отвечает на вопросы, консультирует по характеристикам и делает все то же самое, что и продавцы автомобиля, кроме заключения сделки и подписания документов.

По сути, это умный терминал, только для машин, и хотя это не совсем похоже на заказ бургеров и наггетсов во «Вкусно и точка», идея примерно та же. Renault, BMW и Volvo уже тестируют новинку в Корее. Например, в сеульском салоне Renault количество живых продавцов сократилось с шести до трех. Теперь Epikar нацелилась на рынок США.

Эксперты настроены пока скептически: мол, автосалон – это место живого общения и доверия, а не бездушной автоматизации. Однако не все покупатели с этим согласны. Многие страдают от навязывания услуг и чересчур назойливой опеки продавцов.

Владельцы салонов, скорее всего, будут в восторге: робот не берет комиссионные, не курит и обладает всей информацией, что есть в интернете. Единственное препятствие – бюрократия с кредитами и страховками. Но как только этот вопрос будет решен, человеку на месте продавца придется туго. И судя по опросу покупателей, многие не против такого расклада.