Названо самое уязвимое место китайских автомобилей

Защитные сетки перед радиатором стали массово появляться лет пятнадцать назад, и на то есть веские причины. Современные охлаждающие элементы делают из алюминия – они легче старых медных, но при этом гораздо более хрупкие и хуже переносят удары.

© За рулем

Вообще, глобальный тренд – это как раз «нежные» автомобили для идеальных дорог. Зачем тяжёлая, «неубиваемая» подвеска, если машина будет ездить только по гладкому асфальту? Правда, то, что отлично работает в Европе или Китае, у нас часто даёт сбой, объясняет руководитель сервисного направления маркетплейса Fresh Владимир Андреев. К нам нередко привозят подержанные иномарки с пробегом в 30-50 тысяч, и они выглядят как новые, но наши дорожные реалии совсем другие.

Ситуацию усугубляет мода на дизайн. Многие новые автомобили, особенно китайские, щеголяют огромными решётками радиатора с очень крупными ячейками. Вероятно, это намёк на мощные моторы премиальных моделей, которым нужно много воздуха. Но чем больше площадь и размер ячеек, тем выше шанс, что в радиатор влетит камень или какой-нибудь металлический обломок.

Риск особенно велик летом на загородной трассе, где на скорости любой мелкий камень обретает ударную силу пули. К тому же в жару тепловая нагрузка на двигатель максимальна, и даже небольшое повреждение системы охлаждения быстро приводит к серьёзным последствиям. Хотя и в городе расслабляться не стоит – на скоростных шоссе всегда можно наткнуться на щебень, оставшийся после дорожников или высыпавшийся из кузова грузовика.

Современные алюминиевые радиаторы, как правило, не ремонтируют, а меняют целиком. Стоимость самой детали, в зависимости от марки и модели, стартует примерно с 7-10 тысяч рублей. Ещё минимум 5 тысяч придётся отдать за работу. Цена замены сильно зависит от сложности доступа. Иногда радиатор можно вытащить просто из-под капота, а в некоторых случаях для этого нужно разобрать едва ли не всю переднюю часть автомобиля – снимать бампер, фары и другие элементы. В свете таких перспектив установка защитной сетки выглядит разумной и недорогой профилактикой.

Хороший вариант – металлическая сетка с размером ячеек около 5-8 миллиметров, с качественной покраской или оцинкованным покрытием. Сетка из нержавеющей стали ещё надёжнее, но её цена часто неоправданно высока.

В идеальных условиях, конечно, лучше обходиться без сетки, чтобы ничего не мешало штатному потоку воздуха. Однако на практике она спасает не только от сквозных пробоин, но и от вмятин, которые тоже ухудшают теплоотдачу. Перегретых из-за установки нормальной сетки двигателей эксперт в своей практике не встречал. Гораздо чаще мотору тяжело по другой причине – из-за плотного слоя тополиного пуха, пыли и мелкого мусора, который налипает на радиатор. От этой напасти сетка почти не защищает, тут нужна регулярная мойка. И весна – самое подходящее время для такой профилактики.