Как часто нужно мыть автомобиль

Эксперт Шапарин: Частая мойка авто жесткими мочалками может повредить кузов.

Многие автовладельцы считают, что чем чаще моешь машину, тем лучше она выглядит. Но на деле чрезмерное усердие с агрессивной химией и жесткими инструментами способно серьезно испортить лакокрасочное покрытие. Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин объяснил, почему качество процедуры куда важнее ее частоты.

По мнению эксперта, оптимальный подход – это двухфазная мойка. Сначала с помощью щадящих средств снимается основной слой грязи, а уже потом в ход идут специальные шампуни, крупноячеистая губка и ведро с сепаратором. Именно такой алгоритм позволяет сохранить кузов в порядке, не нанося ему микротравм.

Что касается автоматических моек, здесь Шапарин советует быть осторожнее. В таких местах за состоянием щеток следят далеко не всегда идеально, они быстро изнашиваются и начинают оставлять на краске царапины. В общем-то, та же логика работает и с уборкой салона: выбор правильной химии имеет ключевое значение.