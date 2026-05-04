Эксперт рассказал, чем его разочаровал автосалон в Пекине

Главный редактор автомобильного портала Quto Максим Ракитин рассказал "Российской газете", чем ему не понравился автосалон в Пекине, который завершился 3 мая.

"Присутствует некоторое разочарование от того, что представили. Дело в том, что китайские автомобили стали на одно лицо. Еще два или три года назад мы видели соревнования идей, было много стартапов, но сейчас в силу определенных причин они умерли. Теперь же, если брать большие кроссоверы, у них один экстерьер, один интерьер. Если поставить их в ряд, то ты не поймешь, что это и кто. Настораживает, что идеи заканчиваются. С другой стороны, на фоне полумертвых европейцев, которые ничего не показали, это все еще не так и плохо. Все-таки инерция есть. А вот привозить Volvo XC70 в 2026 году на выставку - это такая себе история. Что касается японцев, то они представили то, что сделано для КНР и руками китайцев (на совместных предприятиях). Интересно было наблюдать, как китайцы подхватили историю, что электрички уже не в тренде. Количество гибридов очень быстро выросло. А вот европейцы все еще думают, что электромобили будут жить дальше", - отметил эксперт.

Напомним, на автосалоне в Пекине был представлен 1451 автомобиль, из которых 181 - мировые премьеры.