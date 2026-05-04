Низкопрофильные шины: перечислены плюсы и минусы

Эксперт Пархомчук: ресурс у низкопрофильных шин ниже, но сцепление лучше.

Низкопрофильные шины нередко выбирают ради спортивного вида, но у такого решения есть обратная сторона, о которой рассказал руководитель группы по тестированию Ikon Tyres Александр Пархомчук.

При разработке шин с низким профилем (отношение высоты боковины к ее ширине составляет 50% и меньше) акцент делается на максимальное сцепление и управляемость. Ресурс протектора у них часто оказывается меньше, чем у аналогов со стандартным профилем, то есть изнашиваются они быстрее.

Низкопрофильные модели отличает жесткая конструкция. Из-за этого в салоне становится заметно шумнее. Во-вторых, покрышки сильнее передают каждую неровность дороги, так что о комфортной езде можно забыть.

Кстати, на этом минусы не заканчиваются. Для таких моделей используют особую резиновую смесь, которая увеличивает сопротивление качению. В реальности это выливается в небольшой, но стабильный перерасход топлива – машине просто становится тяжелее катиться.

Но за свои недостатки эти шины кое-что дают. Усиленный каркас обеспечивает более короткий тормозной путь, причём как на сухом, так и на мокром покрытии. Автомобиль начинает чётче слушаться руля, а на высокой скорости чувствует себя устойчивее.