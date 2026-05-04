Стоимость автокредита бьёт новые рекорды в России

В России 11 месяцев подряд растёт средний срок автокредита как на новые автомобили, так и на машины с пробегом. В марте 2026 года он составил 5,85 года, увеличившись на 14,5% по сравнению с мартом прошлого года (5,11 года). Такие данные приводит Национальное бюро кредитных историй, пишут «Ведомости».

Наибольший средний срок выданных автокредитов отмечен в Краснодарском крае (6,55 года), Ставропольском крае (6,47 года), Пермском крае (6,27 года), а также в Тюменской (6,24 года) и Волгоградской (6,23 года) областях. Наименьший показатель зафиксирован в Москве (5,09 года), Санкт-Петербурге (5,28 года) и Московской области (5,36 года).

Эксперты связывают удлинение сроков кредитования с высокими ставками по займам: заёмщики стремятся снизить ежемесячный платёж за счёт увеличения периода выплат.

Кроме того, дорожающие автомобили вынуждают покупателей брать кредиты на более длительные сроки. Специалисты прогнозируют дальнейший рост показателя при сохранении жёсткой денежно-кредитной политики ЦБ.