Почему в авто постоянно запотевают стекла весной

Весной многие водители замечают, что стекла в машине начинают запотевать чаще, чем зимой. Обычно это списывают на капризы погоды или "особенности автомобиля", но реальная причина почти всегда одна - избыток влаги в салоне. Именно она делает проблему постоянной и раздражающей. Об этом "Российской газете" рассказал автоэксперт Tamashi Константин Ожогин.

© Российская Газета

Физика процесса проста: теплый влажный воздух внутри автомобиля соприкасается с более холодным стеклом, и водяной пар превращается в конденсат. Весной условия для этого идеальные. На улице повышенная влажность, в салон попадает вода с обуви, мокнут коврики, одежда и обивка. При этом водители уже реже используют интенсивный обдув и часто отключают кондиционер, считая его ненужным в прохладную погоду. В результате в машине накапливается влага, которая буквально "оседает" на стеклах.

Ключевая ошибка, о которой действительно не задумывается большинство, - игнорирование кондиционера. Многие воспринимают его исключительно как средство охлаждения, хотя его главная скрытая функция - осушение воздуха. Когда кондиционер включен, он убирает лишнюю влагу из салона, и стекла очищаются значительно быстрее. Поэтому даже в прохладную весеннюю погоду при запотевании важно включать не только печку, но и A/C.

Еще один фактор - режим рециркуляции. Когда он активен, автомобиль "гоняет" по кругу один и тот же влажный воздух. Если в салоне уже сыро, ситуация только ухудшается: влажность растет, а стекла затягивает все быстрее. Особенно это заметно, когда в машине несколько человек - каждый выдыхает влагу, и буквально за несколько минут внутри становится как в парнике. В таких условиях правильнее включать приток свежего воздуха, а не замыкать систему на себя.

Если же стекла запотевают постоянно, даже при правильных настройках обдува, стоит искать более глубокую причину. Часто проблема кроется в банальных вещах: забитый салонный фильтр ухудшает циркуляцию воздуха, из-за чего вентиляция работает слабее. Дополнительно ситуацию могут усугублять мокрые коврики, скопившаяся влага под покрытием пола или даже скрытые источники воды - например, забитые дренажи или негерметичные уплотнители. В таких случаях влажность в салоне становится постоянной, и стекла начинают запотевать при любых условиях.

Решение при этом не требует сложных действий. При появлении запотевания нужно направить обдув на стекла, включить кондиционер, отключить рециркуляцию и при необходимости немного приоткрыть окно. Но главное - устранить источник влаги: просушить салон, заменить фильтр, проверить, нет ли воды под ковриками или проблем с дренажем.

В итоге причина, о которой не знают многие водители, оказывается предельно простой: дело не в погоде и не в машине, а в переувлажненном салоне. Пока внутри остается лишняя влага, стекла будут запотевать снова и снова - независимо от того, насколько мощно работает печка, - отметил эксперт.