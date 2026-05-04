Перечислены условия для роста продаж новых автомобилей в России

Глава "Автостата" Целиков перечислил условия для роста продаж новых автомобилей в России. По словам специалиста, продажи новых автомобилей в России застряли на уровне 1,3−1,4 млн штук в год.

Емкость рынка определяют лишь два базовых фактора — покупательская способность населения и цена/доступность машин. Все остальное: ключевые ставки, утильсборы, кредиты, каршеринг, новые российские бренды, скидки и спеццены — лишь перераспределяет спрос внутри рынка между марками, моделями и регионами, но не влияет на общий годовой объем, отметил глава агентства «Автостат» Сергей Целиков в своем Telegram-канале.

Нынешние 1,3−1,4 млн продаж — это равновесное состояние между тем, сколько люди могут заплатить, и тем, сколько стоят автомобили, считает эксперт.

Чтобы продавать заметно больше, нужно одно из двух. Первое: повышать покупательскую способность населения — рост доходов должен опережать рост расходов на 15−20% в год на протяжении нескольких лет.

Второе: сделать автомобили реально доступнее — для этого на рынок должны вернуться недорогие, простые и надежные иномарки класса Kia Rio, Hyundai Solaris, Volkswagen Polo, Skoda Rapid, Renault Logan/Sandero. По нынешним временам, уточняет Целиков, базовая цена такой машины должна составлять около 1,5 млн рублей.

Без выполнения хотя бы одного из этих условий, подчеркивает эксперт, никакие манипуляции со ставками, утилем или локализацией сборки не сдвинут общий объем продаж выше равновесной отметки.