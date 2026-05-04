Названы пять самых дешевых семиместных кроссоверов

«Автоновости дня» перечислили 5 семиместных кроссоверов дешевле 3,1 млн рублей. Семиместные кроссоверы — отличная альтернатива минивэнам. И хотя встречаются они реже, чем пятиместные «паркетники», «Автоновости дня» смогли найти в продаже пять трехрядных SUV, стоящих дешевле 3,1 млн рублей.

Первое место и звание самого бюджетного семиместного SUV досталось китайской модели VGV U70 Pro белорусской сборки. После январского подорожания цена на трёхрядную версию стартует от 2,4 млн рублей. За эти деньги покупатель получает 1,5-литровый 143-сильный турбомотор, шестиступенчатую механику и передний привод. В базовой комплектации «Комфорт» уже есть бесключевой доступ, кондиционер, подогрев передних сидений, камера заднего вида, мультимедиа на Android с 10,25-дюймовым экраном, а также системы ABS, EBD и ESP с подушками безопасности водителя и пассажира.

На втором месте расположился SWM G05 Pro, который собирают на калининградском «Автоторе». Его цена в единственной комплектации «Комфорт» составляет 2,5 млн рублей без люка или 2,56 млн рублей с люком в крыше. Под капотом — 1,5-литровый 139-сильный турбомотор в паре с семиступенчатым роботом. Привод тоже передний. Оснащение включает галогенные фары, светодиодные ДХО, фронтальные подушки, бесключевой доступ, круиз-контроль, кондиционер и мультимедиа с 12-дюймовым сенсорным экраном.

Третьим стал кроссовер XCite X-Cross 8, который продаётся в дилерских центрах Lada. В базовой комплектации «Драйв» его можно купить за 2,76 млн рублей с учётом дополнительной выгоды. Автомобиль оснащается 150-сильным 1,6-литровым турбомотором и семиступенчатым роботом. Привод в начальной версии передний. В базовой комплектации есть цифровая приборная панель на 12,3 дюйма, мультимедиа с таким же экраном, поддержка Apple CarPlay и Android Auto, бесключевой доступ, дистанционный запуск двигателя, обогрев сидений двух рядов и руля, электропривод багажника, двухзонный климат-контроль и многое другое.

На четвёртой позиции — новинка апреля, семиместный Changan CS75 Pro. Версия «Комфорт» предлагается за 2,96 млн рублей, а при предоплате цена снижается до 2,86 млн рублей. Кроссовер оснащается 1,5-литровым 181-сильным турбомотором Blue Core (двигатель, по утверждению производителя, занесён в Книгу рекордов Гиннесса) и семиступенчатым роботом. Привод — только передний. В стандарте: светодиодная оптика, 19-дюймовые диски, фронтальные и боковые подушки, однозонный климат-контроль, мультимедиа с 12,3-дюймовым экраном, камера заднего вида и обогрев руля.

Замыкает пятёрку ещё один кроссовер VGV — модель U75 Plus белорусской сборки со стартовой ценой трёхрядной комплектации «Ультра» 3,05 млн рублей. Под капотом — безальтернативный 2,0-литровый 199-сильный турбомотор в паре с восьмиступенчатым автоматом. Привод передний. В оснащение входят обогрев лобового стекла, сидений, руля, зеркал и форсунок стеклоомывателя, кондиционер, круиз-контроль, камера заднего вида с парктрониками и мультимедиа на Android с 10,1-дюймовым экраном.