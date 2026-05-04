Глава РОАД раскрыл простой способ выбрать надежный китайский автомобиль
Глава РОАД Подщеколдин призвал доверить выбор китайского автомобиля нейросетям. Потенциальным покупателям китайских автомобилей не нужно полагаться только на мнение продавцов или локальные форумы: оценить реальную надёжность модели можно по отзывам китайских владельцев, заявил президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Алексей Подщеколдин.
По его словам, в Китае ежегодно публикуют рейтинги удовлетворённости и опросы надёжности — это лучший индикатор того, какие машины действительно удачны.
«Что популярно в Китае, будет пользоваться спросом и здесь», — пояснил эксперт в интервью РИА Новости.
Ключевой лайфхак: знание китайского языка не требуется. Достаточно использовать любой современный искусственный интеллект — он найдёт нужные публикации в китайском сегменте интернета, переведёт и структурирует данные.
Эксперт добавил, что китайский автопром быстро растёт, активно перенимая европейские технологии, поэтому качество многих моделей уже соответствует мировым стандартам.