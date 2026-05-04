Глава РОАД Подщеколдин призвал доверить выбор китайского автомобиля нейросетям. Потенциальным покупателям китайских автомобилей не нужно полагаться только на мнение продавцов или локальные форумы: оценить реальную надёжность модели можно по отзывам китайских владельцев, заявил президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Алексей Подщеколдин.

По его словам, в Китае ежегодно публикуют рейтинги удовлетворённости и опросы надёжности — это лучший индикатор того, какие машины действительно удачны.

«Что популярно в Китае, будет пользоваться спросом и здесь», — пояснил эксперт в интервью РИА Новости.

Ключевой лайфхак: знание китайского языка не требуется. Достаточно использовать любой современный искусственный интеллект — он найдёт нужные публикации в китайском сегменте интернета, переведёт и структурирует данные.

Эксперт добавил, что китайский автопром быстро растёт, активно перенимая европейские технологии, поэтому качество многих моделей уже соответствует мировым стандартам.