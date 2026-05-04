В РФ назвали честную цену для старых иномарок

Двадцать девять процентов автовладельцев в России считают, что 200 тысяч рублей - это справедливая цена для иномарки старше 25 лет. Таковы результаты исследования (есть в распоряжении "Российской газеты"), проведенного порталом "Дром".

В опросе, проведенном в марте, приняли участие более 13 тысяч респондентов.

Еще 27% опрошенных считают, что не стоит отдавать больше 300 тысяч за такой автомобиль, а 22% готовы заплатить не более 100 тысяч рублей. Лишь 11% участников опроса полагают, что машина старше 25 лет должна стоить не дороже 50 тысяч рублей, и еще 11% готовы отдать за нее до 500 тысяч.

Водители также отметили, что цена на старый автомобиль зависит от марки и модели, а также от его популярности на вторичном рынке. Например, Toyota или Volkswagen могут стоить значительно дороже, чем более свежие бюджетные варианты от Chevrolet или Mitsubishi.

Впрочем, некоторые участники опроса выразили крайне негативное отношение к подержанным автомобилям японского, немецкого и корейского производства. Они считают, что машины старше 25 лет в большинстве своем непригодны для повседневной эксплуатации и представляют собой лишь металлолом.

