Эксперт назвал три детали подвески, которые нужно проверить весной

Эксперт Картузов назвал три детали подвески, которые нужно проверить весной
Автомобилистам стоит уделить особое внимание состоянию подвески после зимы, заявил генеральный директор российского представительства корейского производителя автокомпонентов CTR Роман Картузов.
Как рассказал специалист "Известиям", в зимний период ряд элементов автомобиля подвергается повышенным нагрузкам из-за перепадов температур, реагентов и разбитого асфальта.
В наибольшей степени, по оценке Картузова, страдают стойки стабилизатора. Средний ресурс этих деталей составляет 40-50 тыс. км. При этом из-за усиленной эксплуатации, а также езде по разбитым дорогам и перепадов температур менять эти элементы приходится в ряде случаев уже через 20-30 тыс. км пробега.
Также очень активно изнашиваются в зимний период амортизаторы. Этот упругий элемент в холодные сезон работает с повышенной нагрузкой, весной же на его состояние негативно влияют регулярные скачки температуры. Как следствие, резиновые уплотнения теряют эластичность, увеличиваются микротрещины и в результате начинает подтекать масло.
На третьем месте в списке поломок в весенний период - сайлентблоки. Смена заморозков и оттаивания приводят к проникновению влаги в микротрещины. Замерзая, вода расширяется и разрывает резину изнутри. Буквально один цикл такой заморозки и разморозки способен увеличить размер трещины в несколько раз, предостерег эксперт.
В связи с этими особенностями специалист рекомендовал проводить весной не точечную замену застучавшей детали, а комплексную диагностику всей подвески. Такая практика, по его словам, поможет избежать многократно более дорогого ремонта в будущем.