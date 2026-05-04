Названы 15 новинок апреля на российском авторынке

В апреле в России официально появились 15 новых моделей автомобилей. Апрель 2026 года оказался не менее продуктивным, чем март. Всего за второй месяц весны на российский рынок вышли 15 новых моделей, большинство из которых уже получили ценники и поступили в продажу. Полноценных новинок оказалось меньше половины — остальное пришлось на новые модификации, обновленные версии и перелицованные автомобили под другими шильдиками, сообщает портал «Китайские автомобили»

Первым в списке стал кроссовер Soueast S06. В базе он оснащается 1,5-литровым турбомотором на 147 л.с., 6-ступенчатым роботом и передним приводом, в топе — двигателем 1.6 на 186 л.с., 8-ступенчатым автоматом и полным приводом. Цены без скидок составляют от 3,1 до 3,48 млн рублей.

Второй новинкой стал Changan Uni-S AWD с турбомотором 1.5 л на 181 л.с., 7-ступенчатым роботом и полным приводом по цене от 2,98 до 3,15 млн рублей.

Третья новинка апреля — Changan CS75 Pro, большой кроссовер на 5 или 7 мест с тем же двигателем 1.5 (181 л.с.), 7-ступенчатым роботом, но передним приводом. Его цена — от 2,87 до 3,16 млн рублей.

Четвёртой стала полноприводная модификация Omoda C5 AWD с 1,5-литровым турбомотором 147 л.с. и 7-ступенчатым роботом за 2,85 млн рублей. Пятая — Jeland J6, полный аналог Jaecoo J6, с двигателем 1.5 (147 л.с.), 6-ступенчатым роботом и передним приводом за 2,29−2,65 млн рублей.

Шестым представлен обновлённый Haval F7x 2026 года с двигателем 231 л.с. (было 192), полным приводом и ценой от 3,8 до 4 млн рублей. Седьмой — обновлённый Haval Dargo 2026, чья отдача выросла до 200 л.с. (было 192). Привод — только полный, цены от 3,5 до 3,9 млн рублей.

Восьмой — Geely Coolray: 1,5-литровый турбомотор 147 л.с., 7-ступенчатый робот, передний привод. Цены пока не объявлены.

Девятая — топ-версия Belgee X50+ Onyx в чёрном цвете за 2,78 млн рублей. Десятая — Tenet T4L с 1,5-литровым турбомотором 147 л.с. и 6-ступенчатым роботом (цены объявят позже).

Одиннадцатый — Foton Tunland G7 с механической коробкой: турбомотор 2.4 на 211 л.с., 6-ступенчатая МКП, цена 3,2 млн рублей. Двенадцатая — коммерческие модели SKM M7, фургон и минивэн с 2-литровым атмосферным двигателем 137 л.с., 5-ступенчатой механикой и задним приводом (цены не объявлены).

Тринадцатая и четырнадцатая — модели Volga: седан C50 на базе Geely Preface с 2-литровым мотором на 150 или 200 л.с., 7-ступенчатым роботом и передним приводом, а также кроссовер K40 на базе Geely Atlas. Начальные версии K40 получат 1,5-литровый мотор 147 л.с., передний привод и 7-ступенчатый робот, топовые — 2-литровый мотор 200 л.с., полный привод и 8-ступенчатый автомат. Цены на обе модели появятся летом.

Пятнадцатой новинкой стал рамный внедорожник Sollers S9 на базе пикапа ST9. Ожидается 2-литровый турбомотор около 200 л.с., 8-ступенчатый автомат и полный привод. Старт производства запланирован на сентябрь.