Опубликован рейтинг самых надежных мотоциклов для путешествий

Topspeed перечислил 10 лучших мотоциклов для путешествий в 2026 году. Путешествие на мотоцикле — серьезное испытание. Байк должен позволять проезжать тысячи километров, ехать 130 км/ч по трассе, проходить горные перевалы и везти пассажира с багажом. Вот десять лучших туристических мотоциклов для такой поездки, составленных порталом Topspeed.

Открывает список Suzuki GSX-S1000GX. Он оснащается электронно регулируемой подвеской, круиз-контролем, 6,5-дюймовым TFT-дисплеем с навигацией, электронной ручкой газа. Двигатель — I4 объемом 999 см³, мощность 152 л.с., крутящий момент 106 Нм.

Следом за ним идет BMW R 1300 GS Adventure. У него огромный топливный бак, электронная подвеска, TFT-панель приборов, доступна автоматическая коробка. Оппозитный двигатель объемом 1300 см³ выдает 145 л.с. и 149 Нм.

Третью позицию занимает BMW R 18 Transcontinental. Флагманский «турист» с самым большим оппозитным мотором BMW (1802 см³), 91 л.с. и 163 Нм крутящего момента. Недостаток — частые проверки зазоров клапанов.

Четвертым в списке значится BMW K 1600 GTL. У него единственный в мире серийный рядный 6-цилиндровый двигатель: 160 л.с. и 180 Нм. Мотоцикл оснащен поворотными фарами, бесключевым запуском, TFT-экраном, самовыравнивающейся подвеской.

Замыкает первую пятерку Ducati Multistrada V4 Rally. Аналог R 1300 GS с огромным топливным баком и полным электропакетом. Двигатель V4 объемом 1158 см³ выдает 170 л.с. и 123 Нм.

Далее следует Indian Roadmaster PowerPlus. Байк имеет жидкостное охлаждение, 7-дюймовый TFT-дисплей, бесключевой запуск, дистанционно запираемые кофры, контроль давления в шинах. Двигатель V2 объемом 1835 см³ — 122 л.с. и 174 Нм.

Седьмую строчку занимает Honda Gold Wing Tour DCT Airbag. Лидер сегмента по надежности. Оснащен единственной в мире 7-ступенчатой трансмиссией DCT с задним ходом, навигацией, опциональной подушкой безопасности. Оппозитный 6-цилиндровый мотор: 124,7 л.с. и 170 Нм.

Восьмым идет Indian Pursuit Elite. Ограниченная серия с уникальной окраской, 7-дюймовым TFT-сенсорным дисплеем, полным электронным пакетом. Двигатель PowerPlus (1835 см³) выдает 126 л.с. и 180 Нм.

На девятом месте расположился Harley-Davidson CVO Road Glide. Обтекатель закреплен на раме, что улучшает управляемость при боковом ветре. Двигатель Milwaukee-Eight VVT 121 (1917 см³): 115 л.с. и 189 Нм.

Завершает рейтинг Harley-Davidson CVO Street Glide Limited. Новый флагман Harley с самым большим двигателем (1983 см³), изменяемыми фазами газораспределения, 12,3-дюймовым TFT-сенсорным экраном и шестиосевым IMU. Мощность — 115 л.с., крутящий момент — 189 Нм.