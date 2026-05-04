Названы китайские кроссоверы с самой качественной акустикой

Компания AutoLab, занимающаяся оценкой качества акустических систем в автомобилях, составила рейтинг больших кроссоверов с самыми лучшими аудиосистемами. Как минимум одна из таких моделей скоро доберется до России.

Большое исследование охватывало исключительно трехрядные SUV китайского рынка в ценовом диапазоне от 200 тыс. до 500 тысяч юаней (примерно 2,2 млн рублей - 5,5 млн рублей). Участников рейтинга оценивали по объективным параметрам (оценка звучания тех или иных частот) и субъективно (по отзывам респондентов).

В результате на первое место по уровню использующейся автомузыки вышел флагманский кроссовер Seres Aito M9. Модель набрала 85 баллов из 100 возможных, отмечает издание "Китайские автомобили". Большой SUV оснащается двумя вариантами премиальной аудиосистемы от Huawei (с 16 и 25 динамиками). Обе версии хвалят за сбалансированное звучание во всех трех частотных диапазонах и особенно - за глубину басов и критикуют за легкую асимметрию звука и потерю четкости басов на высокой громкости.

"Серебро" рейтинга забрал кроссовер Lynk & Co 900, оборудованный системой Harman/Kardon. Уже в базовой комплектации модель оснащается 23 динамиками, а в топовых версиях их количество увеличивается до 31. Система поддерживает технологию Dolby Atmos, которая создает эффект объемного звучания. Легкой критики модель удостоилась за неважную детализацию высоких частот. В итоге Lynk & Co 900 получила 82 балла одобрения.

На третьем месте расположился Zeekr 9X, в котором применена акустическая система от Naim (является также поставщиком Bentley). Модель похвалили за многослойность и разделение средних и низких частот. В качестве недостатка же названы высокие частоты с недостаточно детализованными обертонами инструментов и вокала. Итоговая оценка - 80 баллов.

Самым доступным в финансовом плане участником рейтинга стал кроссовер Chery Fulwin T11 с 23 колонками фирменной аудиосистемы (седьмое место рейтинга), который планируется продавать в РФ под названием Exeed Exlantix ET8. Планируется, что продажи этого последовательного гибрида в нашей стране начнутся во второй половине 2026 года.

Весь список больших машин с хорошей акустиков по версии AutoLab выглядит так:

Seres Aito M9,

Lynk & Co 900,

Zeekr 9X,

Denza N9 и Nio ES8,

Li Auto i8,

IM LS9 и Voyah Taishan,

Chery Fulwin T11 и Tesla Model YL.