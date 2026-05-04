Какая обувь опасна для езды на мотоцикле

Единственной правильной обувью для мотоциклиста являются специальные ботинки — мотоботы, рассказал в беседе с RT руководитель экспертной компании LEM Solution Евгений Ладушкин.

«Мотоботы могут быть совершенно разных конфигураций: от высоких кроссовых ботинок, с множеством регулировок и защитных щитков, до удобной при ношении туристической обуви», — поделился он.

По его словам, основная задача мотоциклетной обуви — сохранить от переломов и вывихов голень, пальцы и стопу.

«Самая частая травма, которую можно получить, при даже незначительном падении — это защемление голени упавшим мотоциклом. Во время падения, мотоцикл, который сам по себе весит около 200 кг, в зависимости от модели, может упасть на голень и придавить её подножкой, выхлопной системой, бензобаком», — предупредил он.

Имея специальную обувь, человек без особого труда сможет подняться и освободить ногу, добавил эксперт.

«Обувь должна соответствовать классу мотоцикла и задаче. Например, для кроссовых и эндуро мотоциклов, нужно использовать высокие ботинки с большим количеством защиты. А передвигаться на дальние расстояния на крузере, используя высокие кроссовые боты неудобно», — заметил он.

Существует распространённое заблуждение, что можно использовать берцы и другую неспециализированную обувь, рассказал Ладушкин.

«Это миф. Такая обувь не способна защитить ногу от травм. И, конечно же, надо забыть о кроссовках, галошах, сланцевых тапочках и любой другой обуви. Она не только не защитит в случае падения, но и может послужить причиной падения, например, если нога соскользнёт с подножки», — подытожил он.

