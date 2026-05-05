Как в России заводы маскируют возраст автомобилей

Средний модельный возраст легкового автомобиля, собранного в России, приближается к пяти годам, выяснили «Известия». Подавляющее большинство таких машин имеет китайское происхождение.

Если опираться не на время с последнего рестайлинга, а на момент премьеры актуального поколения, средний возраст может быть ещё выше. Некоторые производители маскируют возраст частыми и масштабными обновлениями внешности, тогда как техническая часть серьёзных изменений не претерпевает.

Эксперты связывают такую ситуацию со стремлением максимально быстро перезапустить автозаводы после ухода глобальных марок. Эксперт Игорь Моржаретто отметил, что в 2022–2023 годах стояла задача насытить рынок доступными автомобилями, а проще и быстрее договориться о производстве не самых свежих моделей.

По его мнению, лицензионная сборка — единственный путь для российского автопрома, по которому ранее шли Япония, Южная Корея и Китай. Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин добавил, что цена для российского потребителя важнее новизны. Однако, российские заводы не смогут угнаться за часто обновляющимися китайскими линейками из-за высоких затрат на локализацию.

