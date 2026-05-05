Как поменялся Haval Jolion: тест-драйв

Флагман и лидер порядком потрепанного, но все еще разнообразного российского авторынка тульско-китайский кроссовер Haval Jolion претерпел очередной рестайлинг, который на первый взгляд и не очень-то заметен. Визуально — так вообще. Однако внесенные китайцами изменения в модель — это не только стремление подогреть продажи, но и весьма отчетливый сигнал российским водителям: мы вас слышим. Разберемся в обновлении фаворита многих отечественных водителей в подробностях.

Так уж вышло, что на гребне 2025-2026 годов именно Haval Jolion является самой популярной в России иномаркой, а в некоторых регионах — и вовсе самым продаваемым новым автомобилем. Что об этом сногсшибательном нюансе думают в Тольятти — страшно себе даже представить, однако факт остается фактом: если Granta в количественном исчислении с «обрусевшим китайцем» еще может пободаться — все же вдвое дешевле, то Vesta уступает. Чем же так привлекателен продукт тульского конвейера и почему выбор среднего отечественного класса из раза в раз выпадает именно на него?

Страна-производитель: Россия

Привод: полный/передний

Двигатель: бензиновый, 4 цилиндра, 150/143 лошадиные силы

Коробка передач: робот, 7 ступеней/ МКП, 6 ступеней

Количество мест: 5

Максимальная скорость: 190 километров в час

Jolion изначально, с момента своего выхода, что называется «попал в масть»: занял самый востребованный сегмент среднеразмерных кроссоверов, заручился спросом и набранных позиций не растерял. Размер — 4,5 метра в длину и 2,7 метра колесной базы, что дает простор и в салоне, и в багажнике — это, конечно, важно. Но были у «Джолиона» и другие козыри, которых у конкурирующих китайцев не оказалось. Во-первых, с конечным потребителем Haval был аккуратнее и бережнее многих своих коллег, что немаловажно в любом сегменте рынка, а уж в среднем ценовом, особо конкурентном — точно. Во-вторых, машина регулярно проходила обновления: в 2021-м появился, в 2024-м обновился, а в 2026-м — получил очередной рестайлинг. Цепко? Еще как, поэтому и держит «желтую майку лидера» уже третий год.

Экстерьер подвергли ревизии в прошлый раз, накинув современных «бантиков» вроде глянцевых накладок, а в этот раз, что на китайцев вообще-то не похоже, решили не усердствовать с внешним видом — устареть не успел, еще побудет! А вот добавить свежести салону уже, объективно говоря, требовалось: за последние 2-3 года претензии покупателя новой машины ушли очень далеко от скромных требований прошлых лет. И важнейшим аспектом обновления стало внимание производителя к реальному запросу потребителя: все обновки кроссовер получил строго по просьбе потребителя. Судите сами.

Могучий 12-дюймовый «телевизор» мультимедийной системы остался на своем месте, однако заметно похорошела сама операционная система: интерфейс, меню, виджеты — все новое. Убрали досадные недоразумения перевода, бесившие владельцев с первых дней, и добавили долгожданный Apple CarPlay с Android Auto, доступные в беспроводном режиме. Опционал голосового управления работает повсеместно и разбирает до 300 команд, позволяя голосом и музыку настраивать, и стеклами управлять, и климатической установкой дирижировать. Кстати, о музыке: классический реостат, что делает музыку громче, явился в ряд клавиш нового Jolion в своем самом каноническом виде! Вот уж не думали, что так будем радоваться архаичной опции! Беспроводная зарядка теперь выдает 50 Ватт: понравится даже айфону.

Самое заметное обновление — джойстик селектора коробки передач на центральной консоли. Шайба селектора, подсмотренная у Land Rover, поклонников не обрела, а вот традиционный метод переключения передач отечественному водителю понятней и приятней, лишнего внимания не требует. Рядом — удобная ниша, способная одним махом стать сразу двумя достаточно глубокими подстаканниками.

Кресла переднего ряда тоже подверглись переменам: наконец-то добавили поясничную поддержку, причем не ради галочки, а заметную, на которую ушел весь заложенный на кресла бюджет. Сил и средств на регулируемый угол наклона подушки не осталось, а жаль: устроиться на капитанском месте удобно вышло не у всех. Зато всегда найдутся силы на обновление атмосферной подсветки, которую китайцы отчего-то считают краеугольной опцией комфорта: ленту сместили ниже, сделали ярче и назойливей. Наверное, кому-то понравится. Не всем.

Главная новинка подкапотного пространства — двигатель GW4B15L, ранее известный по модели H3: те же полтора литра, те же 150 сил, но побольше крутящего момента и шестой экологический класс. Ключевое отличие — снизилась степень сжатия, что говорит о меньших требованиях мотора к горючему. И для наших широт это существенное улучшение. Правда, доступен такой мотор только на полноприводной модификации: с ним Jolion разгоняется веселее и дальше, до 190 километров в час. Говорят, и аппетит ниже — обещают 7,6 литра в смешанном цикле.

Технически он отличается от своего предшественника GW4В15D турбиной с изменяемой геометрией, водным интеркулером, сложным маслонасосом с изменяемой геометрией, новыми поршнями и двойной системой фаз газораспределения. Одним словом, сложнее и технологичнее стал двигатель, что определенно скажется и на сроке службы, и на требованиях к обслуживанию. Для базовых же переднеприводных модификаций оставили прежний мотор GW4G15K, который в стартовой версии комплектуется механической шестиступенчатой коробкой передач. В более «щедрых комплектациях» — робот на семь ступеней. Из плюсов у обоих силовых установок непосредственное родство с надежным тойотовским движком 1NZ-FE: японцы плохого не посоветуют.

Построенный вокруг муфты Haldex полный привод — не для бездорожья, а больше для комфортной езды и уверенного старта на любом покрытии. Haval Jolion — машина далеко не гоночная, ни о каком драйве и резкости речи не идет, но в городском и легкошоссейном режиме в обиду себя не дает. Комфорт и управляемость во многом достигается за счет сбитой подвески, которая прекрасно себя чувствует на ровном асфальте. Да, на разбитой грунтовке и поврежденном асфальте кажется, что машина жестковата, да и «ноты» подвеска начинает издавать известные, однако никакого криминала не замечено и на сложных покрытиях: не столь комфортно, но уверенно машина едет и руля не теряет. Не козлит, не норовит вырваться на колее и в целом ведет себя весьма и весьма прогнозируемо. Тут без видимых изменений.

Ключевое же конкурентное преимущество Haval Jolion — ценообразование: стартовая комплектация «Комфорт» на переднем приводе и механике обойдется в 2 049 000 рублей. Минимальная-то она минимальная, а датчики давления в шинах, бесключевой доступ и круиз, климатическая установка и многое другое в комплект уже входят. Прибавить полный привод и более мощный мотор стоит около 150 000 рублей, а топовая версия «Техно+» с панорамной крышей, полным арсеналом электронных помощников, на больших 18-х дисках и проекционным дисплеем обойдется в 2 899 000 рублей. По нынешним временам — крайне выверенное ценообразование, которое уже отражается в продажах: Jolion активно покупают. И, видится, будут покупать и дальше: год от года машина становится лучше, меняясь по требованию владельцев. Слышать своего покупателя и регулярно идти ему навстречу — это сильное конкурентное преимущество. Возможно, самое сильное.