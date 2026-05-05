Владельцы Geely Emgrand EC7 назвали главные недостатки автомобиля

Седан Geely Emgrand EC7, который уже долгое время представлен на отечественном вторичном рынке, имеет как достоинства, так и недостатки. Эксперты Lenta.ru изучили отзывы владельцев, чтобы выяснить, насколько обоснован выбор этой машины с пробегом.

© Российская Газета

Среди положительных моментов россияне выделяют хорошую динамику и надежность автомобиля при должном уходе. Двигатель и коробка передач работают без проблем даже при больших пробегах, достигающих 190 тысяч километров. Некоторые владельцы довольны покупкой, несмотря на непростую историю машины.

Основные недостатки и претензии связаны с качеством металла и лакокрасочного покрытия. Седан быстро ржавеет и гниет из-за отсутствия оцинковки. Коррозия чаще всего поражает пороги, арки и двери, особенно в условиях влажного климата. Также владельцы отмечают плохую шумоизоляцию.

Некоторые водители жалуются на недостаточную динамику при полной загрузке. Также встречаются проблемы с электрикой.

Специалисты советуют потенциальным покупателям тщательно проверять ходовую часть и подвеску, изучать историю обслуживания и сравнивать Geely Emgrand EC7 с другими моделями перед покупкой, чтобы не купить "кота в мешке" и сделать осознанный выбор.

Ранее "РГ" рассказывала о плюсах и минусах подержанного универсала Skoda Scout.