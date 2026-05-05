Названы главные причины выхода из строя аккумулятора в автомобиле

Автодом перечислил 6 причин выхода из строя автомобильного аккумулятора. Среди главных причин выхода аккумулятора (АКБ) из строя — критическая потеря заряда при долгом хранении и осыпание пластин из-за вибрации. Об этом журналу Motor рассказал заместитель генерального директора группы компаний «Автодом» Роман Тимашов.

«Сильная разрядка батареи при длительном хранении разрушает пластины. АКБ перестаёт держать заряд. Когда аккумулятор плохо закреплён и подвергается ударам пластины осыпаются из-за вибрации», — сказал Тимашов.

По его словам, сюда же относится повреждение корпуса — от протирания или раскалывания. Вытекший электролит может повредить лакокрасочное покрытие и проводку.

Особенно опасны низкие температуры, когда на улице мороз, а аккумулятор при этом имеет слабый заряд. Электролит внутри батареи может попросту замёрзнуть: жидкость расширяется, лёд разрушает пластины и корпус.

После такого аккумулятор восстановить уже невозможно — его остаётся только утилизировать, отметил эксперт.

Среди неисправностей, которые выводят аккумулятор из строя, эксперт также выделил поломка генератора. Вред наносит как недозаряжание батареи, так и перезаряд: в обоих случаях электролит выкипает, а пластины разрушаются.

Другая причина — утечка тока в электросети из-за старой проводки или некачественно установленного дополнительного оборудования. Ещё один фактор — внутренние дефекты самой АКБ, а именно осыпание активной массы пластин или короткое замыкание, подчеркнул эксперт.

Гарантийный срок службы аккумулятора составляет от одного до трёх лет в зависимости от типа и производителя. Однако при нормальной эксплуатации батареи спокойно работают от 5 до 8 лет. Всё зависит от того, как за ней ухаживают и в каком состоянии находится электрика автомобиля, пояснил Тимашов.