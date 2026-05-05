Названы автомобили до 500 тысяч рублей, которые разорят владельца в России

«За рулем» перечислил автомобили, которые опасно покупать на вторичном рынке России. Эксперты издания проанализировали сегмент подержанных машин стоимостью 400−500 тыс. рублей и пришли к выводу, что почти 40 процентов всего вторичного рынка в стране находится именно в этой ценовой категории, однако большинство предложений таят в себе финансовую катастрофу для покупателя.

Самыми опасными на российском вторичном рынке признаны автомобили старого премиум-сегмента, в частности Audi A6 второго поколения выпуска до 2005 года, сообщил эксперт журнала «За рулем» Сергей Зиновьев.

За кажущейся выгодой скрывается неизбежное разорение в первые же полгода владения. У большинства таких машин с пробегом реальный пробег давно перевалил за 300−500 тыс. километров, вариатор выработал свой ресурс, а в подвеске используется дорогой и недолговечный алюминий. Почти у каждого экземпляра есть следы кустарного кузовного ремонта, самодельные глушители и проставки для увеличения клиренса. Покупать такой автомобиль — значит рисковать бюджетом.

Второй категорией риска эксперт назвал не очень старые китайские автомобили с пробегом, например Lifan Solano 2017−2018 годов. Несмотря на молодость по сравнению с Audi, эти бюджетные иномарки не славились качеством сборки, эргономикой и стойкостью к коррозии — уже к пяти-шести годам кузов покрывается пятнами ржавчины. Надёжность китайцев того периода оставляет желать лучшего.

Редкие удачные модели вроде Changan Eado и Dongfeng S30 практически исчезли с российского рынка, и найти запчасти на китайские автомобили невозможно, что роднит их с древним премиумом. Подержанные авто из Китая — это лотерея.

Единственной разумной альтернативой, по мнению эксперта «За рулем», остаются самые банальные бюджетные иномарки до 500 тысяч рублей вроде Renault Logan с пробегом 200 тыс. километров, который без больших вложений проедет еще 100 тысяч. Как выбрать надёжный автомобиль — ориентироваться на проверенные массовые модели.

Если же иномарка не самоцель, эксперты советуют присмотреться к Lada Granta или Datsun on-DO за те же деньги, особенно с гидроавтоматом, которого уже нет на новых версиях. Лада Гранта с пробегом может стать разумным выбором.

Главный совет издания при выборе машины до 500 тысяч рублей: избегать любых экземпляров с дымящим двигателем и скрежещущей коробкой передач, а также не вестись на дешевый престиж старого премиума — иначе неизбежны огромные траты на ремонт подержанного авто уже в первые месяцы. Самые опасные автомобили на вторичке — это старый премиум и проблемные китайцы.