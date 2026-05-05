Названа основная проблема российских производителей шин

Российским производителям шин сложно конкурировать с зарубежными участниками рынка, которые всегда готовы предложить покупателям нечто новое по доступной цене, заявил в беседе с НСН вице-президент Автомобильной сервисной ассоциации Александр Казаченко.

Рынок шин для легковых автомобилей стагнирует: продажи остаются на уровне прошлого года за счет набирающего обороты импорта, тогда как показатели российских производителей проседают, пишет «Коммерсант». Опрос крупных производителей, проведенный изданием, показал, что продажи легковых шин в России в первом квартале 2026 года остались на уровне прошлого года, возможно небольшое снижение в пределах 2%. При этом основные поставщики легковых шин в Россию — Китай и Южная Корея. Казаченко отметил, что

«Думаю, продажи не проседают, все остается так же, как и было. У наших производителей сами мощности недозагружены, они не выдерживают конкуренцию с Китаем. Весь вопрос в цене. Китайский и корейский аналог ничем не хуже, но по цене он может быть на 10% дешевле. Естественно, люди сравнивают технические характеристики и выбирают оптимальное соотношение цены-качества. Особой разницы в технических характеристиках нет. Когда на рынок выходит новый производитель, он проходит экспертизу — соответствие ТУ либо ГОСТу. Если зарубежные производители получили данное свидетельство, которое разрешает продавать шины на территории Российской Федерации, то они соответствуют тому, что у нас производится. Динамика продаж зависит от так называемого движимого парка в нашей стране. Движимый парк у нас остается на прошлогоднем уровне, поэтому закупка зимних шин будет такой же, как и была», — объяснил он.

По словам собеседника НСН, проблема российских производителей заключается в излишней консервативности.

«У наших производителей все нормально. На мой взгляд, проблема заключается в том, что мы очень консервативные. Китайцы в начале года вышли с одним рисунком, поняли, что продажи идут не так, как хотелось бы. Затем быстро скопировали какие-то модели, которые выпускаются в мировом тренде и имеют хорошие продажи. А наши третий год делают одно и то же. На мой взгляд, мы отстаем только в этом. Это касается Ikon Tyres, Continental, «Белшина». Все зациклились и делают одно и то же. Понятно, что хорошее старое может быть лучше, чем новое, но важно двигаться в сторону захвата рынка и расширения линейки продаж. Мы пока в эту историю не очень хорошо заходим, нас опережают», — уточнил Казаченко.

Ранее сообщалось, что в 2026 году содержание и эксплуатация автомобилей в России подорожали на 20–40%. Основные причины роста расходов — усложнение логистики из‑за параллельного импорта, повышение налогов, ужесточение таможенных проверок, а также дефицит квалифицированных механиков, напоминает «Радиоточка НСН».