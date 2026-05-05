Скрип тормозов на новой машине: стоит ли беспокоиться

Появление скрипа при торможении — распространенное явление, которое может возникать даже на абсолютно новых автомобилях с дисковыми тормозами. Этот звук особенно часто слышен при плавном замедлении на низкой скорости. Основная причина — вибрации и трение колодок о диск, вызванные давлением тормозной жидкости. В ряде случаев писк провоцируют загрязнения, ржавчина после длительного простоя или закисшие направляющие суппортов, что особенно актуально для машин, эксплуатируемых редко или во влажную погоду.

Более серьезная ситуация — износ тормозных колодок. Если их своевременно не заменить, скрип усиливается, а стирающийся рабочий слой повреждает диски, что ведет к значительным затратам на ремонт. Перегрев после интенсивных поездок по трассе или частых резких торможений в городе вызывает схожий эффект, усиливая вибрации и шум.

Даже свежие тормозные колодки могут издавать звуки из-за конструктивных особенностей, например, отсутствия антивибрационных насечек. Часто причина кроется в некачественной замене: загрязненный суппорт, старые пластины или отсутствие смазки на направляющих, а также установка новых колодок на изношенные диски с бортиком по краю.

Устранить писк можно чисткой механизма специальными средствами, смазкой направляющих и применением антискрипных пластин. Если звук возвращается, потребуется комплексная проверка колодок, дисков, суппортов и их компонентов. Некоторые неисправности, например, коррозия внутри узла, видны только при разборке. При постоянном скрипе особенно после прогрева или при легком торможении не стоит откладывать визит в сервис.

Своевременная чистка суппортов обойдется недорого, тогда как запущенная проблема приведет к замене не только колодок, но и дисков.