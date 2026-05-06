Автоэксперт предупредил автомобилистов о вреде пуха

В начале июня в столице традиционно начнет оседать тополиный пух. Чем он опасен для машин, рассказал автомобильный эксперт Дмитрий Попов.

— Пух — это серьезная проблема. Он забивает радиатор быстрее, чем положено. В том числе ситуация может дойти до перегрева. Поэтому надо на мойке промывать радиатор, — отметил эксперт.

По словам специалиста, добраться до нужной детали не всегда бывает просто, так как в большинстве случаев радиаторы неудобно расположены. Попов отметил, что иногда приходится разбирать всю конструкцию, в том числе снимать бампер, передает RT.

Эксперт подчеркнул, что мыть радиатор нужно очень аккуратно. Высокое давление воды может погнуть соты детали.

