Тест обновленного кроссовера Haval Dargo

"Российская газета" испытала обновленный кроссовер Haval Dargo на московских и подмосковных дорогах, чтобы выяснить, чем он отличается от предшественника и насколько он стал лучше, а также отыскала в SUV слабые места.

Изменение позиционирования

Обновление популярного среднеразмерного SUV, причисляемого брендом к условно городской линейке Haval City, вряд ли можно назвать масштабным. Правильнее говорить о плановой модернизации кроссовера 2026 модельного года. Принципиально, что обновление не распространилось на "внедорожную" модификацию Dargo X.

Как подтвердили "РГ" в пресс-службе бренда, российские дилеры пока продолжают продавать дорестайлинговый вариант этого самого "проходимого" Dargo, который, напомним, оснащается полным приводом и штатной блокировка заднего межколесного дифференциала. Еще одна важная деталь состоит в том, что новом Haval Dargo усилен акцент в сторону асфальтовых дисциплин.

Как рассказал менеджер по продукту Сергей Шапошников, это сделано для того, чтобы дистанцировать Dargo от соразмерной модели Haval H7, которую компания позиционирует как представителя линейки Haval Pro, в большей степени ориентированной на езду не только по асфальту, но и по проселку. Haval H7, как и Dargo, имеет несущий кузов, но при этом для него предлагается упомянутый задний межколесный дифференциал, повышающий проходимость на сложных участках бездорожья.

Конструктивные изменения

Еще одно важное новшество в Haval Dargo, не определяемое на вскидку, увеличенный процент локализованного металла в кузовной конструкции. Как нам удалось выяснить, панели боковин все еще поставляются из КНР, однако практически все остальные элементы кузова Haval Dargo изготавливаются уже из российского железа и производятся на заводе компании в Тульской области.

Заводская антикоррозийная обработка включает нанесение специальных составов на уязвимые участки кузова: днище, колесные арки, скрытые полости и другие зоны, подверженные воздействию влаги, реагентов и механических повреждений. Автомобиль разрабатывался в соответствии с требованиями пятизвездочного рейтинга безопасности С-NCAP (Китай).

Использование высокопрочной стали в модели достигает на сегодня 72%. Заводской комплекс на предприятии в Туле включает цех штамповки, сварки, окраски и сборки, а также цеха по выпуску двигателей и компонентов.

Более "городской" дизайн

Еще одна важная сторона модернизированного Haval Dargo - освеженный дизайн. В экстерьере это, прежде всего, радиаторная решетка. Она стала крупнее, ее графика изменилась. Вместо прежних горизонтальных хромированных планок появились шесть мощных прямоугольников из глянцевого черного пластика. Маски головной оптики затемнили, чтобы они гармонировали с "грилем". Сзади появилась симпатичная "монобровь", объединившая фонари в форме литеры П.

Отметим также, что для Dargo, несмотря на его принадлежность к линейке Haval City, предлагается обвес из некрашеного пластика. Предусмотренные мощные и длинные рейлинги на крыше, а также "панорама" площадью 1,1 м2, снабженная электрошторкой. В топовой же версии "Техно +" предложены ранее недоступные 19-дюймовые колеса. Уменьшенный профиль шин поспособствовал улучшению управляемости на асфальте. Наконец, в гамме цветов окраски кузова появились новые оттенки - серый и зеленого металлики.

Перестановка в салоне

Салон Haval Dargo тоже преобразился, причем в нем стало чуть меньше авангарда и больше респектабельности. Речь, прежде всего, о более крупном, 14,6-дюймовом тачскрине, который теперь "парит" над центральной консолью, а не модным образом вписан в нее. Цифровая комбинация приборов с дисплеем на 10,25 дюйма предлагает выбор из четырех тем. На "приборку" можно вывести в том числе и картинку навигации. В комплектации "Техно +" данные дублируются также на полноцветном проекционном дисплее. Мультируль получил обод увеличенной толщины, но его спицы толстоваты, что не слишком удобно.

Еще одно ключевое новшество - подрулевой селектор трансмиссии. Он пришел на место поворотной шайбе на тоннеле, и мы такую "рокировку" не приветствуем. С одной стороны, так удалось высвободить место на площадке центрального тоннеля. C другой, левый подрулевой рычажок стал перегружен функциями. Им теперь активируются не только "поворотники" и режимы светотехники, но и работа стеклоочистителей.

К несомненным плюсам можно отнести подрулевые лепестки переключения передач и беспроводную зарядку с принудительным охлаждением, мощность которой повышена с 15 до 50 Вт. Жаль только, что заряжающийся смартфон, случается, съезжает с площадки, и зарядка приостанавливается. Также к разъему USB типа A добавлен более современный компактный USB Типа C. Наконец, в топовой комплектации сиденья водителя получило помимо подогрева также вентиляцию и функцию массажа.

Современная электроника

Электронная начинка стала современнее, а локальных решений в ней теперь больше. Медиацентр работает теперь под управлением операционной системы Coffee OS, и соответственно, реагирует на нажатия шустрее. Система теперь поддерживает беспроводное подключение гаджетов по протоколам Android Auto и Apple CarPlay, а также интеграцию с "Алисой", сервисами "Яндекса" и VK, а также фирменную телематику GWM. Последняя дает удаленный доступ к автомобилю. Можно в том числе отдавать голосовые команды через "Яндекс Станцию" прямо из дома: запускать двигатель, включать подогрев сидений или проверять статус дверей. Плюс к тому, экран теперь можно разбивать на несколько окон (например, погода, аудио, технические параметры), благодаря новому приложению "Смарт виджет".

Отдельно нужно похвалить камеры кругового обзора за сочную и четкую картинку. На проселке очень полезным оказался ракурс "прозрачный капот", а также технология "реверсивный повтор", когда кроссовер может самостоятельно повторить маневр в обратном направлении. За удобство же и безопасность отвечают грамотно настроенные адаптивный круиз и электронные "телохранители" (системы активного контроля рядности, предотвращения столкновений, распознания дорожных знаков, предупреждения о наезде сзади и при открытии двери и мониторинга слепых зон).

Мощнее

Главная техническая новация - форсировка 2-литрового бензинового двигателя с индексом GW4N20A. Теперь он выдает 200 л.с. и 380 Нм крутящего момента против прежних 192 л.с. и 320 Нм и при этом остается в той же, что и прежде, графе по транспортному налогу. При этом, если дореформенный Dargo набирал первую "сотню" за 10 секунд, обновленный делает это на секунду быстрее. Плюс - экологичность мотора повышена - с Евро-5 до Евро-6. Расход в смешанном цикле по паспорту теперь составляет 8,8 л/100 км. По факту он порядка 9,5 л/100 км.

Мотор, как и прежде, сочетается с 7-ступечатым преселективным "роботом" мокрого типа и системой полного привода Torque-On-Demand с муфтой подключения задних колес. В ходе тест-драйва сразу стало понятно, что обновленный SUV стал ускоряться заметно живее как со старта, так и шоссейных скоростей. Возникает даже ощущение, что под капотом на 20-30 "лошадок" больше. У коробки же был обновлен софт, и она теперь переключается еще живее и плавнее, в том числе и при активации кикдауна.

Легкий "оффроуд"

Езда по внедорожной трассе, которую для журналистов подготовили на территории Сычевского карьера, показала, что даже за неимением задней межколесной блокировки Dargo неплохо справляется с преодолением рыхлых поверхностей и грунтовок. Главный инструмент водителя здесь - внедорожные режимы и возможность отключить систему ESP.

Всего предустановок предусмотрено восемь - три асфальтовых ("Эко", "Стандарт", "Спорт") и пять внедорожных ("Снег", "Грязь", "Песок", "Гравий/трава", "Ухабы"). Также стало очевидно, что на "пересеченке" ахилесовой пятой Dargo являются штатные дорожные шины без выраженных грунтозацепов. Прежде всего, поэтому мы несколько раз оказывались в песчаном плену и звали на помощь спасателей с тросом из команды Haval.

Не очень понравилось и то, что при диагональном вывешивании, после открытия пятой двери закрыть ее на вывешенной машине не удалось. Кузов, как ни крути, мягковат, что, впрочем, вполне согласуется с новым, асфальтовым позиционированием модели. Подвеска кроссовера при этом настроена плотно, такие настройки хорошо подходят и для городской езды, и для движения по трассе. На разбитых дорогах ощущается легкая тряска, но баланс между комфортом и управляемостью выверен.

С учетом российских реалий

Модернизированная модель еще лучше приспособлена к российским условиям. Среди прочего, кроссовер получает на тульском предприятии усиленную антикоррозийную обработку, у него увеличен бачок омывателя, усилен аккумулятор и предлагается полный зимний пакет. Последний включает подогрев всех сидений, лобового и заднего стекол, руля, внешних зеркал и форсунок омывателя.

Адаптация к низким температурам включает также улучшенную герметизацию, морозостойкие материалы отделки и уплотнителей. А еще разработчики не поскупились на шумоизоляцию. Она здесь очень хороша, на шоссейных скоростях в салон прорываются разве что аэродинамические звуковые раздражители - из-за коробчатого кузова и крупных и при этом информативных внешних зеркал.

Для поддержания комфортной температуры в салоне используется двухзонный климат контроль. Об интеграции "операционки" Coffee OS с российскими онлайн-сервисами и фирменной телематикой мы уже рассказали. Также штатно для модели предлагается подготовка под установку тягово-сцепного устройства. Разрешено буксировать прицеп без тормозов полной массой 750 кг и м тормозной системой до 2000 кг.

Цена

Что касается цен, они начинаются от 3 499 000 рублей за машину в базовом исполнении "Оптимум" за 3 499 000 рублей. Повторим, что речь идет теперь уже об исключительно полноприводной машине. На борту по умолчанию будет шесть подушек безопасности, круиз-контроль, двухзонный климат, бесключевой доступом и запуск двигателя, зимний пакет, датчики света и дождя, задний парктроник, камера заднего вида, медиацентр с 14,6-дюймовым тачскрином и телематика GWM Connection.

В старших комплектациях добавляются салон с сиденьями, обшитыми экокожей, электропривод пятой двери с функцией бесконтактного открывания, упомянутые интеллектуальные системы помощи водителю, "автопарковщик", проекционный дисплей, сиденье водителя с массажем и вентиляцией и многое другое. Самый дорогой Haval Dargo - это машина за 3 899 000 рублей. Напомним, что вилка цен на дореформенный Haval Dargo оставляла 2 799 000 - 3 799 000 рублей, а на Haval Dargo X - 3 099 000 - 3 699 000 рублей.