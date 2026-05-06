Kia vs Toyota: кто надежнее

Американское издание Consumer Reports опубликовало сравнение реальной надежности автомобилей Kia и Toyota по разным классам. Исследователи присвоили моделям баллы от 0 до 100, где выше – лучше. Лидером по общему рейтингу стала Toyota, но корейский бренд во многих категориях оказался на высоте.

© Kia

Среди компактных кроссоверов лидерство у Toyota RAV4 с 66 баллами, а Kia Sportage набрал 60 баллов. В классе среднеразмерных седанов Toyota Camry получила 83 балла и уверенно обошла Kia K5 с 53 баллами. В электромобилях картина иная: Kia EV6 набрал 48 баллов, Toyota bZ4X – 47 баллов, и здесь корейский электромобиль чуть впереди. Среди среднеразмерных внедорожников разрыв в пользу Kia Telluride (54 балла) против Toyota Grand Highlander (42 балла). В компактных автомобилях Toyota Corolla заработала 72 балла, а Kia Forte (в США заменена моделью K4) – 67 баллов.

Анализ показал, что Toyota доминирует в сегменте седанов благодаря легендарной Camry, а Kia активно наращивает показатели надежности у новых поколений. В нескольких категориях Kia обогнала соперника, что говорит о серьезном прогрессе марки. При этом все модели продемонстрировали разный уровень надежности, что стоит учитывать при покупке.