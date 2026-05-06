Как действовать при возгорании автомобиля

Автомобиль представляет собой своеобразный склад легковоспламеняющихся веществ: в нём есть бензин, масло, резиновые детали, лакокрасочные покрытия, элементы из кожи и ткани, а также электропроводка.

При возгорании машина может полностью выгореть всего за 4–6 минут. Если вы оказались поблизости от горящего автомобиля, немедленно отойдите на безопасное расстояние — не менее 10–15 метров от машины: существует риск взрыва бензобака.

Следите за состоянием машины. О возможном возгорании могут свидетельствовать следующие признаки: появление дыма; запах горелой проводки или резины; присутствие бензиновых паров в салоне.

Сохраняйте хладнокровие. Выполните следующие шаги: остановите автомобиль — выберите участок дороги вдали от людей, других машин, зданий и сооружений; выключите двигатель; высадите всех пассажиров; поставьте машину на ручной тормоз; заберите из салона документы.

Если возгорание произошло во время движения, не пытайтесь ускориться: это лишь усилит пламя. Оцените расположение очага задымления: если огонь возник вблизи бензобака, срочно отойдите сами и отведите окружающих на безопасное расстояние.

А если горит под капотом, аккуратно приоткройте зону возгорания — используйте для этого палку или монтировку, чтобы избежать контакта с пламенем. Затем направьте на очаг струю пены из огнетушителя.

Потушите наиболее интенсивный очаг возгорания. Для этого можно: воспользоваться огнетушителем; накрыть очаг брезентом; засыпать песком, снегом или землёй. Незамедлительно уведомите соответствующие службы: позвоните в пожарную охрану: с городского телефона — 01, с мобильного — 101; либо обратитесь в единую службу спасения: 112.

Основные причины возгорания автомобиля – это неисправность электропроводки; разгерметизация топливной системы; перегрев отдельных деталей; курение в салоне; нарушение правил перевозки опасных грузов; дорожно‑транспортное происшествие; умышленный поджог.