Названы машины, которые стали дешевле в апреле 2026

Аналитики Авто.ру Бизнес изучили объявления, которые были размещены на сервисе в апреле 2026 года и пришли к выводу, что общее количество локальных марок (то есть тех, производство которых налажено на территории России), выросло с января на 18%. При этом предложение со стороны китайских брендов, напротив, стагнирует — с начала года их число уменьшается. Об этом говорится в сообщении, поступившем в редакцию Quto.ru.

© Quto.ru

Также отмечается, что средняя стоимость китайского автомобиля в апреле превысила отметку 4 млн рублей — это на 2,7% больше, чем в марте. При этом машины российской сборки стоят, в среднем, 2,04 млн рублей.

Сильнее всего цены на легковушки в апреле снизились в Брянской области — на 12%, до 3,33 млн рублей, в Воронежской области — на 10%, до 2,45 млн рублей, а также в Краснодарском крае — на 8%, до 2,57 млн рублей.

Тем временем в Вологодской области за месяц новые автомобили подорожали на 6,6% (до 2,95 млн рублей), а в Тульской — на 5% (до 2,18 млн рублей).

Самые дорогие машины — в Москве. В столице средняя стоимость легковушек составляет 3,96 млн рублей — на 1,4% больше, чем в марте. Не отстаёт и Санкт-Петербург, где цены выросли сразу на 4%, до 3,33 млн рублей.

Среди автомобилей, которые стали доступнее, эксперты выделяют Haval H3 (кроссовер подешевел на 5,5%, до 2,99 млн рублей), Jaecoo J6 (-4%, 2,49 млн рублей) и Haval Jolion (-3,3%, 2,55 млн рублей).