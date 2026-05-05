Автоюрист Воропаев: изменения экзаменов на права повысят безопасность на дорогах

Автоюрист Лев Воропаев заявил, что изменения порядка сдачи экзаменов на водительские права направлены на повышение безопасности на дорогах.

© РИА Новости

В беседе с «Вечерней Москвой» он отметил, что новые правила не усложняют процесс для кандидатов, но позволяют лучше подготовить будущих водителей.

«Все эти решения придуманы не зря. Государство ужесточает требования к кандидатам в водители и борется за снижение аварийности на дорогах», — пояснил Воропаев.

По его словам, все изменения направлены на то, чтобы водители были максимально готовы к самостоятельному выезду на дороги.

Ранее сообщалось, что кабмин утвердил новые правила проведения экзаменов на права.