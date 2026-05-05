Адвокат Жорин: водитель отвечает за ошибки автопилота

Адвокат Сергей Жорин заявил, что спать за рулём автомобиля даже при включённом автопилоте запрещено.

В беседе с «Газета.Ru» он отметил, что водитель обязан постоянно контролировать ситуацию на дороге и несёт ответственность за действия машины.

«ПДД запрещают управлять автомобилем в болезненном или утомлённом состоянии, если это ставит под угрозу безопасность движения», — подчеркнул Жорин.

По его словам, отдельной статьи за сон при включённом автопилоте нет, однако ответственность наступает за последствия.

Он пояснил, что если поездка закончится ДТП, выездом на встречную полосу или причинением вреда здоровью, водителю может грозить наказание — от административного до уголовного.

Ранее автоэксперт Евгений Ладушкин в беседе с 360.ru заявил, что перед началом сезона мотоцикл необходимо проверить по базовому чек-листу, чтобы избежать поломок и аварий.