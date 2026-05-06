Машина на автопилоте пересекла сплошную: кто будет за это отвечать?

Адвокат Жорин: водителя лишат прав, даже если двойную сплошную пересек автопилот.

© За рулем

За пересечение двойной сплошной линии разметки автомобилем с включенным автопилотом водитель рискует лишиться прав. Адвокат Сергей Жорин объяснил юридические тонкости такой ситуации.

По его словам, действующие Правила дорожного движения четко определяют: «водитель» – это человек, который управляет транспортным средством. Никаких поправок о том, что при активации автопилота он автоматически становится пассажиром, в законодательстве нет.

Адвокат подчеркнул: даже при работе автопилота человек обязан контролировать обстановку вокруг машины. Просто сказать «это сделал автопилот» и снять с себя ответственность не выйдет. Водитель сам выбрал этот режим движения и должен быть готов в любой момент вмешаться.

Впрочем, шанс оспорить наказание все-таки есть – но нужны веские основания. Как пояснил эксперт, защищаться можно ссылаясь на отсутствие состава правонарушения, неправильную квалификацию, спорную разметку или ошибку при фиксации нарушения. Особняком стоит крайняя необходимость и тот самый технический сбой, который водитель объективно не мог предотвратить.