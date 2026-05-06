Сколько часов, есть у водителя, чтобы без проблем убрать тополиные почки

Fit Service: тополиные почки испортят краску машины за несколько часов. Органические смолы и кислоты разрушают лакокрасочное покрытие (ЛКП) автомобиля за пару часов. Об этом журналу Motor сообщил тренер обучающего центра международной сети автосервисов Fit Service Константин Ершов.

«Почки содержат высокую концентрацию смол, эфирных масел и органических кислот, которые под солнцем разогреваются. Размягчая верхний лаковый слой кузова, они буквально въедаются в него. Если не удалить такие пятна в течение нескольких часов, особенно при высокой температуре воздуха, то очаги поражения кузова останутся даже после мойки автомобиля», — сказал Ершов.

Собеседник отметил, что итог такой бомбардировки может быть очень неприятным – потребуется полировка кузова либо частичная покраска детали.

По словам Ершова, самые уязвимые зоны — капот, крыша, дверца багажника. На светлых кузовах следы выглядят как желтоватые или коричневые точки, на тёмных — как матовые пятна с шершавой поверхностью. Хуже всего то, что при попытке стереть их сухой тряпкой или щёткой почти гарантированно нарушится цельность ЛКП.

Если почки уже прилипли, действовать нужно немедленно, но аккуратно. Почки мягко смывают водой, затем бесконтактной пеной автошампуня. Следующим этапом на остывший кузов наносится очиститель смол. Ему дают время на размягчение пятен. Следом очаги поражения аккуратно протирают мягкой микрофиброй без нажима, особо подчеркнул эксперт.

Категорически неправильно использовать бытовые растворители типа ацетона, агрессивных обезжиривателей, жидкостей для снятия лака, а также абразивных чистящих порошков. Такие средства повреждают лак, пластик и резиновые уплотнители.

Если следы от тополиных почек оставались на кузове несколько недель и успели въесться, лучше обратиться в детейлинговый центр. Восстановить покрытие сможет мягкая полировка с последующим нанесением защитного слоя, пояснил Ершов.