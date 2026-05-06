Когда выгоднее покупать машину в 2026 году

Президент Ассоциации "Российские автомобильные дилеры" (РОАД) Алексей Подщеколдин рассказал "Российской газете" о том, когда выгоднее всего покупать автомобили в РФ.

Раньше была классическая история - переход года давал скидку примерно от 5 до 10%. То есть дилер уже продавал в ноль или даже иногда в минус. И сейчас это происходит. Поэтому весной, если вы не собираетесь перепродавать машину через два года, приходите и поторгуйтесь. Вы получите абсолютно нормальный автомобиль, выпущенный в конце прошлого года. И добьетесь скидки, может быть, 5%.

Второй сезон, действительно хороший, это вторая половина года, конец года. Здесь тоже такое ралли у дилеров и производителей, все хотят закончить год, распродать остатки. И тоже можно торговаться. Хотя год на год не приходится. Если мы вспомним 2022-й, когда был огромный дефицит на рынке, то цены росли.

Сейчас автомобилей вроде как достаточно, но, тем не менее, все захотят продать машины в конце года. И поэтому у нас два сезона, я бы так сказал. Весной дилерам надо продать все авто с прошлого года. А в конце года не уйти с машинами в год следующий, - отметил специалист.