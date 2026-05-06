Четыре популярных аксессуара для авто оказались опасными

Американское издание Consumer Reports выявило четыре популярных аксессуара для автомобиля, которые могут быть опасны для водителя и пассажиров. Речь идет о накладках на ремни безопасности, подушках-сиденьях, чехлах на руль и удлинителях подстаканника. Каждый из них, по мнению экспертов, способен увеличить риск получения травм при ДТП.

Накладки на ремень безопасности, призванные сделать поездку комфортнее, на деле ослабляют его натяжение и препятствуют правильной фиксации пассажира при столкновении. Это ведет к плохому распределению нагрузки и повышает риск травм шеи и внутренних органов. Эксперты советуют вовсе отказаться от использования такого аксессуара.

Автомобильные подушки-сиденья также небезопасны. Они могут сбивать показания датчика веса, отвечающего за работу подушки безопасности, из-за чего система может не сработать в нужный момент. Кроме того, мягкая конструкция подушки способна помешать раскрытию фронтальной подушки. Лучше улучшить эргономику сиденья с помощью решений, одобренных производителем.

Чехлы на рулевое колесо нередко блокируют подушку безопасности, интегрированную в руль, замедляя ее раскрытие. Они также ухудшают чувствительность управления и могут ускорить износ оригинального покрытия руля. Вместо чехла специалисты рекомендуют содержать обод руля в чистоте или использовать антискользящие перчатки.

Удлинители подстаканника позволяют разместить большие емкости с напитками перед водителем, но при резком маневре или торможении такая бутылка может упасть и перекрыть педали, что приведет к потере контроля. Безопаснее применять стандартные крепления или иные способы расположения емкостей, рекомендованные производителями.