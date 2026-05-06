Шашлык с конфискацией: чем грозит водителю пикник на обочине

С приходом весны и лета многие из нас отправляются в автомобильные путешествия, чтобы насладиться природой и свежим воздухом. Но важно помнить о правилах дорожного движения и последствиях их несоблюдения.

Одно из самых опасных противоправных деяний - управление автомобилем в нетрезвом виде. В 2026 году за это могут оштрафовать на 45 000 рублей и лишить прав на 1,5-2 года, сообщает "Автовзгляд".

Неправильная парковка также может обернуться штрафом в 1000-5000 рублей. Особенно важно не оставлять машину на газонах и других зеленых зонах. В пожароопасный период запрещено въезжать в лес. За это нарушение могут оштрафовать на сумму от 3000 до 50 000 рублей.

Особую осторожность стоит проявлять при въезде на охраняемые природные территории. Если вы без разрешения въедете в заповедник или национальный парк, вам грозит штраф в 3000-4000 рублей с возможной конфискацией автомобиля. Даже если вы не планируете заезжать в лес, важно помнить, что эти зоны обозначаются соответствующими знаками.

Также запрещено мыть машину вне специально отведенных мест. Попытка сделать это на берегу реки или озера может обойтись вам в 3000-4500 рублей штрафа. Во дворе многоквартирного дома такое нарушение будет стоить от 1000 до 3000 рублей.

Эксперты также напоминают о важности соблюдения правил обращения с мусором. За выброс отходов из машины в лесу или другом неустановленном месте физическому лицу грозит штраф в 10 000-15 000 рублей.

